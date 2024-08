Na een sterke seizoensstart van Red Bull wist de concurrentie - eerst Ferrari en daarna McLaren en Mercedes - goed aan te haken. Dusdanig goed zelfs dat de laatste Grand Prix-overwinning van het team uit Milton Keynes inmiddels alweer vijf races geleden is. Dat terwijl menigeen voorafgaand aan het seizoen dacht dat Max Verstappen en Red Bull dit jaar met speels gemak kampioen zouden worden.

Ook Van der Garde zag de huidige situatie niet aankomen. “Totaal niet”, zegt hij als Motorsport.com hem in Zandvoort spreekt bij de lancering van de nieuwe Player 0.0-campagne van Heineken. “Ze hadden vorig jaar natuurlijk best wel een groot gat en leken het aan het begin van het seizoen eigenlijk ook gewoon weer heel goed voor elkaar te hebben. Ik had niet verwacht dat de rest zo snel de stap zou maken dat ze in de buurt van Red Bull kunnen komen en er zelfs overheen kunnen gaan.”

Terwijl de concurrentie goede progressie met haar auto’s boekte, viel de vooruitgang bij Red Bull juist tegen. “Ze hebben nog steeds een hele goede auto”, benadrukt Van der Garde. “Het is alleen wel een moeilijke auto. Max weet daaromheen te rijden en er nog steeds het maximale uit te halen, terwijl Pérez daar heel veel moeite mee heeft. Maar ondanks dat ze misschien ergens een verkeerde afslag hebben genomen, is Red Bull wel een team dat de boel weer op de rit kan krijgen en ervoor kan zorgen dat ze er de rest van het seizoen gewoon weer staan. De laatste paar races verliepen misschien niet super, maar nog steeds scoorden ze meer punten dan de concurrentie.”

Buiten de baan beleeft Red Bull een onrustig jaar. Eerst waren er de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van teambaas Christian Horner, vervolgens werd duidelijk dat sterontwerper Adrian Newey bij het team vertrekt en tijdens de zomerstop kwam naar buiten dat teammanager Jonathan Wheatley volgend jaar als teambaas bij Sauber/Audi aan de slag gaat. Volgens Van der Garde heeft die onrust ook niet geholpen. “Dat speelt natuurlijk best wel een rol. Aan het begin van het seizoen ging het natuurlijk veel over Horner en was er negatieve pers, wat voor negatieve energie zorgt binnen zo’n team. Er zijn ook best wel wat monteurs en engineers weggegaan. Het is goed dat de rust nu is teruggekeerd. En ondanks dat er met Wheatley en Newey ook hooggeplaatste figuren weggaan, zitten er nog steeds genoeg goede mensen die alle taken over kunnen nemen en heeft het team een goede aanwas van talent. Dus ik zie het wel weer de goede kant op gaan en verwacht dat ze er straks zeker weer staan. Want het blijft gewoon een goed team. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze het kampioenschap gaan binnenharken. ”

In het rijderskampioenschap geniet Verstappen nog een voorsprong van 78 punten op naaste belager Lando Norris. “Het gaat spannend worden, de andere teams zitten ook niet stil en worden sterker”, erkent Van der Garde. “Maar Verstappen heeft ervaring, hij weet hoe hij die titel moet binnenhengelen. Als hij een keer niet de auto heeft om te kunnen winnen, haalt hij alsnog zoveel mogelijk punten binnen. Dat kan hij als geen ander. Dat heeft hij de afgelopen paar races wel laten zien. En zodra ze weer een stap maken met de auto, zie ik het wel de goede kant op gaan, waardoor ze straks weer races kunnen winnen. Ik maak me dus totaal geen zorgen, al zal hij er wel meer voor moeten vechten dan vorig jaar.”

