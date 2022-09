Giedo van der Garde zat met open mond naar de Belgische Grand Prix van Max Verstappen te kijken. De Formule 1-analist was onder de indruk van de inhaalrace en dominantie van de Nederlander. "Die was ongekend", trapt de voormalig F1-coureur af tegen Motorsport.com. "Ik zat op dat moment in de studio van Viaplay en wist na de race niet waar ik naar moest kijken en wat we zojuist gezien hadden. Dit was een mega masterclass van Max Verstappen. We mogen er met z'n allen heel trots op zijn dat wij in Nederland een jongen hebben die dit kan en laat zien. Dit sloeg echt helemaal nergens meer op."

Tegenover een Verstappen in deze doen, is iedereen kansloos Giedo van der Garde

Na een tactische motorwissel begon de Red Bull Racing-coureur als veertiende aan de race. Binnen twaalf rondjes reed Verstappen aan de leiding. Van der Garde, die verwacht dat het op Circuit Zandvoort lastiger wordt, stelt dat de regerend wereldkampioen ook vanuit de pitlane had gewonnen. "Hij had zoveel overmacht. Alles was onder controle. De lijnen die hij reed, de pitstops, de rust die hij bewaarde bij de start. Ik wist niet wat ik zag. Dan zie je dat zo'n jongen het onder controle heeft en het naar zijn zin heeft. Superknap!"

De dominantie van Verstappen liet teamgenoot Sergio Perez er slecht uitzien. De Mexicaan ving de race als tweede aan, maar moest toezien hoe zijn ploegmaat hem snel inhaalde, zeventien seconden afstand nam en de GP won. "Dat was pijnlijk", vervolgt Van der Garde. "Het duurde twaalf ronden en toen was Max er al voorbij. Dat is niet best. We weten dat als Perez het naar zijn zin heeft, vertrouwen heeft van het team en in zichzelf, hij heel hard kan autorijden. Begin dit jaar hebben we gezien dat hij goede resultaten kan neerzetten. Maar dit is wel een aandachtspunt. Hij moet nu niet het vertrouwen verliezen. We zien allemaal dat Max ongekend goed is, maar Sergio moet nu niet zo langzaam gaan rijden. Hij was zes of zeven tienden per ronde langzamer [in België]. Dat is veel te veel."

De Mexicaan heeft zelf al aangegeven dat de ontwikkeling van de auto te veel op Max is gericht. Ligt het volgens Van der Garde aan de ontwikkeling van de RB18? "Daar ligt het zeker aan", zegt de oud-coureur van Caterham en Sauber. "Max heeft nu een auto die hem goed ligt. Dan zie je dat 'ie mooie dingen doet. Het lijkt wel alsof Perez een stap achteruit heeft gedaan. Dat is jammer. Je wilt dat hij er dichter bij zit en eventueel kan helpen. Afgelopen weekend in Spa en ook dit weekend op Zandvoort, want volgens mij ligt deze baan Perez sowieso niet heel goed, is hij gewoon kansloos."

Verstappen in bloedvorm

Daarmee slaat de F1-analist een mooi bruggetje naar komend weekend. Circuit Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix. Een heel andere baan dan Spa-Francorchamps, die uit veel lange rechte stukken bestaat. Op het circuit in de duinen is met name downforce van groot belang. Kunnen Ferrari en Mercedes Red Bull Racing meer weerstand bieden in Nederland? "Ja, zeker. Dit is een baan waar je goede downforce nodig hebt. Ferrari heeft dat, dat hebben we eerder gezien. Ik verwacht dus wel dat ze er dichter bij zitten." Toch waarschuwt de Racing Team Nederland-coureur de concurrentie. "Alleen als je een Max Verstappen hebt in deze doen, zoals afgelopen weekend... dan is mijns inziens de rest kansloos. Ondanks dat Ferrari een betere of snellere auto heeft, zal Max hier winnen."