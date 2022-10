Voor Mick Schumacher was het een vrijdag om snel te vergeten in Suzuka. Nadat hij na afloop van de natte eerste vrije training een proefstart had gemaakt, verloor hij op de weg terug bij het uitkomen van Dunlop zijn wagen en ging hij hard de bandenstapels in. Zijn voorkant lag er af en hij miste de volledige tweede vrije training vanwege een chassiswissel. In het programma Shakedown van Viaplay is Giedo van der Garde duidelijk over de toekomst van Schumacher in de Formule 1. "Het is de derde grote crash van hem dit seizoen. Dat is niet best. Ik vind hem de laatste races sowieso niet erg sterk. Magnussen heeft echt wel de overhand in dat team. Dus ik moet zeggen dat we hem voor mijn gevoel volgend jaar niet meer terug gaan zien."

Eerder dit jaar maakte Schumacher al twee andere grote crashes mee. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah ging hij er enorm hard af. Hij raakte een kerbstone verkeerd in de snelle eerste sector en knalde hard de betonnen muur in. In de Grand Prix van Monaco crashte de jonge Duitser in de race hard bij het zwembad, waardoor een rode vlag nodig was. Christijan Albers vindt dat de crash van vandaag vooral erg dom. "Het is wel echt klungelig. Het is een ronde waarin je gewoon naar binnen komt om naar je team te gaan. Als je hem dan nog even in de muur zet, is dat heel slordig. Het is geen getimede ronde, dus je bent ook niet iets aan het proberen"

Van der Garde voegt nog toe dat Schumacher zijn team ook in een lastige situatie brengt. "Voor het team is het natuurlijk ook ruk. Hij heeft al zo veel schade gereden. Dan kun je ook niet elke keer nieuwe updates brengen. Stel dat ze wel wat nieuwe dingen hadden, en ze hebben maar een of twee nieuwe voorvleugels, dan ben je er nu sowieso alweer een kwijt."

