"Hij heeft maar één focus en dat is de wereldtitel binnenhalen", aldus de oud-Caterham-coureur tegen de NOS. "Je ziet dat het [strijden om de titel] spanning brengt, maar aan de andere kant zie je ook dat hij bij de tweede herstart [in Saudi-Arabië] meteen naar de eerste positie gaat. Hij is zo gedreven en wil dolgraag het kampioenschap binnenhalen. Ik denk dat het hem ook gaat lukken."

De laatste keer dat de Formule 1 in Abu Dhabi neerstreek greep de Red Bull-coureur de pole-position. Een dag later bleef hij opnieuw beide Mercedes-coureurs voor en sloot het 2020-seizoen met een klinkende overwinning af. Volgens Van der Garde werkt dit in het voordeel van Verstappen: "Hij vindt het circuit mooi. De baan is wel wat aangepast om beter te kunnen inhalen, zo is bijvoorbeeld de eerste sector anders. Maar als je daar tien rondjes hebt gereden, weet je ook wel hoe het gaat. Ik denk dat hij gewoon moet vertrouwen op een goede auto. Ze hebben er natuurlijk gewonnen vorig jaar en ook dit seizoen is hij onwijs goed bezig. Ik denk dat hij hem daar pakt."

Van der Garde is geen onbekende bij de familie Verstappen. Zo hielp vader Jos de Nederlander in zijn kartperiode en ook met zoon Max heeft de coureur de nodige tijd doorgebracht. Van der Garde is er daarom ook van overtuigd: "Ik ken Max. Hij is hier het hele jaar al mee bezig en hij blijft koel. We hebben natuurlijk allemaal de wedstrijd in Zandvoort gezien. Daar kwamen duizenden mensen op af puur en alleen voor hem. Vervolgens haalde hij daar de pole-position en de overwinning. Hij heeft daar geen fouten gemaakt", vervolgt de huidige Racing Team Nederland-coureur. "Het is een circuit [in Abu Dhabi] dat hem ligt. Hij heeft er eerder gewonnen. Dat zien we natuurlijk ook in Mexico: als je een race wint, dan ga je daar met lekker veel vertrouwen naartoe. De huidige auto van Red Bull ligt het circuit ook erg goed. Het is en blijft natuurlijk wel een teamsport, dus zij moeten ook geen fouten maken. De afstelling moet goed zijn en alles moet kloppen."

Mis niets van de Formule 1-thriller in Abu Dhabi: Hoe kan Max Verstappen in Abu Dhabi F1-wereldkampioen worden?