Van der Garde over zegereeks Max Verstappen: "Hij kan er wel eens 13 of 14 van maken"

Tot voor kort had Sebastian Vettel het record in handen van meeste F1-overwinningen op rij door eind 2013 negen races achter elkaar te winnen. Max Verstappen wist dat aantal al in Zandvoort te evenaren en in Italië nam hij afgelopen weekend het record alleen in handen door op het Autodromo Nazionale Monza zijn tiende overwinning op rij te boeken. Daar moest de Nederlander in de openingsfase wel voor knokken, want Carlos Sainz hield hem vijftien ronden lang achter zich. Daarna volgde de beslissende aanval, waarna de zege - ondanks een probleempje laat in de race - eigenlijk niet meer in gevaar kwam voor Verstappen.

Dat Verstappen wat moeite had om de Ferrari van Sainz te passeren, komt volgens Giedo van der Garde door de keuze van Ferrari voor topsnelheid en de nieuwe motoren waarmee beide rijders reden. "Als je versere motoren hebt, dan lopen ze gewoon net iets harder op het rechte stuk", vertelt Van der Garde in een terugblik op de GP van Italië met Motorsport.com. "Daarnaast hebben ze gewoon iets minder downforce gezet dan Red Bull. Dan heb je automatisch een voordeel op het rechte stuk. Sainz deed het natuurlijk ook wel heel erg slim met de energie, om toch gewoon goed te sparen op bepaalde punten, om dan juist op het einde van het rechte stuk, waar Max net niet voorbij kwam, daar iets meer boost te geven. Dat deed hij goed, maar je bent gezien als je eenmaal een klein foutje maakt. En als Max 'm eenmaal ernaast zet, dan ben je inderdaad echt gezien."

Daarna reed Verstappen dus relatief onbedreigd naar het record voor meeste F1-overwinningen op rij. De vraag is nu dan ook hoe lang Verstappen zijn reeks kan rekken. "Dat weet niemand, maar dat het een nieuw record is, is natuurlijk wel geweldig", aldus de Viaplay-analist. Hij benadrukt dat de prestatie van Verstappen niet onderschat mag worden. "Ik weet zelf hoe moeilijk het wel niet is om er überhaupt te komen, een race te winnen en een kampioenschap te winnen. En Max flikt het gewoon even om tien races achter elkaar te winnen. Ja, dat is gewoon ongekend. Ik zeg altijd, hij heeft zoveel vertrouwen, het gaat hem zo makkelijk af. Ik vind het geweldig om te zien wat we nu meemaken in Nederland met die tien overwinningen. Wat je zegt: waar het gaat stoppen? Hij kan er wel eens dertien, veertien van maken."

Gevraagd of hij dat echt denkt, antwoordt Van der Garde: "Ja. Kijk, het vertrouwen is er. Singapore komt er natuurlijk aan, dat is niet zijn favoriete circuit. Maar aan de andere kant, er is zoveel vertrouwen, het gaat hem zo makkelijk af. En hij doet het op zo'n superieure wijze dat het echt nog wel eens door kan gaan. Dus in plaats van dat hij zometeen tien vingers omhoog doet, hoeft hij maar twee vingers omhoog te doen. Dan maakt hij er elf van, weet je wel. Of je loopt naar de auto van Perez, die heeft natuurlijk nummer elf. Dus ja, ik denk dat hij er nog wel een paar gaat pakken."

Singapore een lastig circuit voor Verstappen en Red Bull?

De eerste uitdaging die Verstappen staat te wachten om zijn record verder aan te scherpen, is de GP van Singapore. Op het stratencircuit in de Aziatische stadstaat heeft de man van Red Bull Racing nog nooit gewonnen, iets wat teamgenoot Sergio Perez vorig jaar wel deed. "Hij is natuurlijk gek op stratencircuits", weet Van der Garde, die echter ook ziet dat Verstappen in een goede flow zit en zoveel vertrouwen heeft dat hij voor zijn elfde zege op rij kan gaan. Wel verwacht hij dat er opnieuw voor gestreden moet worden. "Mercedes zal daar wel sterk zijn, McLaren zal daar sterk zijn, Perez zal daar sterk zijn. Dus hij moet gewoon een perfect rondje kunnen rijden in de kwalificatie. Zijn team moet hem niet afbreken", verwijst de voormalig F1-coureur naar de gebeurtenissen in de kwalificatie van 2022.

Een lastig circuit is het Marina Bay Street Circuit in ieder geval niet voor Red Bull Racing, vermoedt de 38-jarige coureur. "Ik denk het niet. Ik denk dat we dit jaar al eerder hebben gezien dat ze heel sterk zijn op straatcircuits. Monaco, Baku. Ze hebben dit jaar alles al gewonnen. Ik verwacht dat ze daar ook wel weer gaan winnen en dat het een strijd zal zijn tussen Verstappen en zijn teamgenoot", spreekt hij zijn verwachting uit. "Als Perez een goede dag heeft, kan hij winnen. Maar als Perez net een beetje een off-day heeft en Max heeft een werelddag, dan kan hij zo met twee vingers gaan staan."

