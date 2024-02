Bij de Formule 1-testdagen zijn vooral de innovaties op de auto's het gesprek van de dag en bij Williams zit er een nieuw stuurtje in de wagen. Waar de formatie uit Grove de afgelopen jaren met een display op de cockpit werkte, is het scherm tijdens de testdagen naar het stuurtje verhuisd. Aan de hand van dat nieuws legt Viaplay-analist Giedo van der Garde in de programmering rond de testdagen waar alles op het stuurtje voor dient.

"Normaal gesproken krijg je als je naar een nieuw team gaat - of nieuw stuur krijgt zoals Albon - een pakket mee als draaiboek. Je moet precies weten wat er met zo'n stuur gebeurt", legt de voormalig F1-coureur uit. Als voorbeeld pakt hij het stuurtje van Sauber erbij. "Zij hebben wel de dash normaal [op het stuurtje]. Je hebt daarboven de lampjes, en als die doorlopen tot het blauwe stuk dan mag je opschakelen. Tegenwoordig hebben ze een piep in de helm wanneer je precies moet opschakelen."

Onder het display staan grote draaiknoppen. Die zijn volgens Van der Garde enorm belangrijk. "Daar kun je heel veel settings mee veranderen. Je hebt [een stand voor] de safety car, voor de push-rondjes en je hebt de engine maps die er allemaal inzitten", vertelt de onlangs gestopte coureur. "Wat je heel veel gaat gebruiken, is als je hem op engine map zet en je hebt dan de plus en de min. Min is terug, plus is op. Daarnaast heb je 10 en 1. Als je een sensorprobleem hebt in de auto, dan kun je heel snel naar 31 sensor acknowledge toe. Dan heb doe je drie keer op 10 en een keer op 1. Dan heb je de OK-button, want je moet hem wel een soort acknowledge geven."

Ook de andere knopjes passeren de revue. "Je hebt natuurlijk nog de pit limiter. Heel simpel, je komt de pitstraat in en je drukt hem in. De talk button zorgt ervoor dat je contact hebt met je team. Normaal gesproken druk je die in, kun je praten en dan druk je hem weer uit", aldus Van der Garde. "Pit confirm. Normaal als je in gevecht zit en je kunt even niet praten over de radio, dan is het wel fijn dat je pit confirm hebt." De laatste belangrijke knop die de analist bespreekt, is de grote N-knop. "Als je in de pitstraat komt en je staat stil, dan kun je hem in neutraal drukken."

Rotaries

Van der Garde is vooral te spreken over de rotaries die op de zijkant van het stuur zitten. "Daar zitten lipjes op, die kun je heel makkelijk links of rechts doen. Dat zijn de rotaries voor het differentieel. Je hebt een mid, daar kun je wat veranderingen maken voor het midden van de bocht. Daarnaast heb je de high speed, dus als je daar niet goed zit kun je daar nog wat settings doen", vertelt de 38-jarige. "Kortom, genoeg te doen en genoeg te bespreken over het stuur. Je moet hem wel uit je kop kennen, anders gaat het fout."