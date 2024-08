Van der Garde wijst de betere McLaren F1-coureur aan

Oscar Piastri is bezig aan een solide tweede seizoen in de Formule 1 met als hoogtepunt zijn overwinning in Hongarije van een maand geleden. Hoewel bandenmanagement nog altijd een zwakke plek is van de Australiër, zien sommigen in hem eerder een toekomstige wereldkampioen dan de meer ervaren Lando Norris. Van der Garde schat de Brit echter nog altijd hoger in.

“Je weet van Lando dat hij fucking goed is maar dat hij soms gewoon een ‘off day’ heeft”, vertelt Van der Garde aan Motorsport.com, bij de lancering van Heinekens Player 0.0-campagne op Circuit Zandvoort. “Maar als die er eenmaal niet meer zijn, is hij gewoon de betere coureur bij McLaren. Natuurlijk blaakt Piastri van het zelfvertrouwen nu hij een race heeft gewonnen. En hij maakt ook wel steeds stapjes. Maar ik denk nog steeds dat Norris de betere is.”

Voor de zomerstop merkte Red Bull-baas Helmut Marko op dat Piastri mentaal sterker is dan Norris. “Oscar is mentaal zeker sterk”, is de Formule 1-analist van Viaplay het op dat punt met de Oostenrijker eens. “Hij heeft natuurlijk veel dingen meegemaakt. Maar als je puur naar het talent van beide kijkt, naar hoe ze rijden en hoe ze met hun banden omgaan, dan denk ik dat Lando sneller is.”

McLaren kiest er voorlopig voor om beide coureurs een gelijke behandeling te geven. “Dat is hun filosofie, bij McLaren gaat het heel erg om het teambelang”, weet Van der Garde. “Dat is hun goed recht. Maar als ze nog dichterbij komen in het wereldkampioenschap, moeten ze een keuze maken: gaan we voor de constructeurs- of voor de rijderstitel? Misschien dat ze over vijf of zes races die beslissing moeten nemen.”

