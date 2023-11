De eerste vrije training was nog geen tien minuten bezig of de teams konden alweer naar binnen. De reden: een loskomende putdeksel, die op zijn beurt flinke schades heeft aangericht aan de auto’s van Carlos Sainz, Esteban Ocon en Zhou Guanyu. Sainz moest zijn Ferrari op de baan parkeren nadat de motor zichzelf na het incident uitschakelde. Hoewel het Italiaanse team extra tijd had om de auto weer in elkaar te zetten voor de uitgestelde tweede vrije training, baalt het team van het incident. “Dit gaat ons een fortuin kosten”, klaagde teambaas Fred Vasseur, die vervolgens in een woordenwisseling met Toto Wolff belandde.

Tot overmaat van ramp kreeg Sainz tien plekken gridpenalty, aangezien hij nu genoodzaakt is om een nieuwe batterij in te zetten. Naast de financiële schade baalt Giedo van der Garde tijdens de nabeschouwing van Viaplay van de onveilige situatie. “Dit is toch kansloos eerste klas”, begint de oud-F1-coureur. “Dan bouw je zo’n circuit en de FIA doet een hele inspectie voordat het weekend gaat beginnen. En dan doe je acht minuten en iemand rijdt over die put heen, en dan gebeurt dat!” Van der Garde doelt op het gloednieuwe circuit dat in Las Vegas is gebouwd, volledig conform de hoogste veiligheidseisen.

De Nederlander stelt dat men blij mag zijn dat het bij financiële schade blijft, want het had ook veel erger kunnen aflopen. “Zo’n rijder die er overheen gaat, die krijgt een klap. De hele monocoque is ook kapot...” Zijn Viaplay-collega Ho-Pin Tung haalt aan dat de zitpositie van een coureur heel dicht boven de vloer van de auto zit. Als een dergelijk zwaar, metaal object de onderkant van de auto opensnijdt, kan dat verkeerd aflopen voor een coureur. Ook kan een vliegend voorwerp een groot gevaar vormen voor iemand die er vlak achter rijdt, stelt Van der Garde. “Dat is megagevaarlijk”, concludeert de oud-F1-coureur.