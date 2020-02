Van der Garde gaat coureurs interviewen tijdens Dutch Grand Prix

Van der Garde, die zelf in 2013 aan de start stond van de Grands Prix, zegt door het Formula One Management (FOM) te zijn benaderd voor een rol tijdens de Nederlandse Grand Prix en dat een deal vervolgens snel was gemaakt. “Ik ga interviews doen met coureurs en ook wat dingen doen voor het online platform van het FOM”, aldus Van der Garde, die dit weekend in Austin is om met Racing Team Nederland deel te nemen aan de Lone Star Le Mans, op de website van De Telegraaf. “De precieze invulling moet nog duidelijk worden, maar toen ze me benaderden zijn we er snel uitgekomen.”

Het is voor Van der Garde niet de eerste mediaklus. Zo was hij in 2018 tijdens enkele races co-commentator naast Olav Mol. Daarnaast wordt hij de afgelopen jaren veelvuldig als Formule 1-deskundige opgevoerd door verschillende media.

