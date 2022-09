Van der Garde hoopt dat Red Bull en Porsche alsnog een deal sluiten

Op het circuit van Spa-Francorchamps maakte het eerste merk van de VW Group bekend toe te treden tot de Formule 1 onder het nieuwe motorreglement. Waar Porsche lange tijd als eerste de publiciteit leek te kiezen, was de eer juist aan Audi. Het merk met de vier ringen heeft zich officieel ingeschreven als motorleverancier. In België wilden de kopstukken nog niet bevestigen dat Sauber de partner wordt, al is dat in de paddock eigenlijk een publiek geheim. Audi wil zich inkopen in het Zwitserse team, al kent zo'n samenwerking nog wel wat haken en ogen. Ten eerste is Zwitserland nogal duur en ten tweede is Sauber niet het makkelijkste team om mee samen te werken.

Andretti liet weten dat de huidige eigenaar zelfs na een overname nog wilde meepraten over belangrijke beslissingen en David Coulthard reageerde tegenover Motorsport.com veelzeggend toen hij van de Audi-plannen met Sauber hoorde: "Nou, veel succes daarmee..." Giedo van der Garde kent Sauber natuurlijk op een hele andere manier goed, al dicht hij de samenwerking met Audi wel veel potentie toe. "Ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik zat natuurlijk in een ander tijdperk bij Sauber toen mijn 'gebeuren' daar speelde, maar eerlijk gezegd zitten er nu wel goede mensen. Als je naar Fred Vasseur kijkt die daar nu aan het roer staat, dan is hij echt wel een goede man. Hij weet goede engineers uit te zoeken en capabele mensen die een competitieve auto kunnen bouwen. Alfa heeft het dit jaar natuurlijk ook niet slecht gedaan, dus het is wel een team dat zoiets aankan."

Van der Garde verwacht dat Sauber een extra boost krijgt als het een soort fabrieksteam van Audi kan worden. De Audi-kopstukken lieten op Spa weten binnen drie jaar na intrede voor het eremetaal te willen rijden. Het lijkt nogal ambitieus, maar is volgens Van der Garde zeker niet onmogelijk. "Dat geldt al helemaal als Audi er achter gaat staan. Ik denk dat zij vanaf 2026 echt wel een goede motor zullen hebben. Audi heeft al enorm veel ervaring met de elektrische componenten van een motor, waar ze ook erg goed in zijn. Als daar nog een zak geld voor het chassis bij komt, dan kan Sauber ook een goede auto bouwen. Ik denk dat het een geschikte match is."

Honda of Porsche de beste optie voor Red Bull?

Een match is er formeel nog niet voor Red Bull Racing vanaf 2026. Porsche leek maandenlang de aangewezen partner, maar recent sijpelen er berichten door dat nog niet alle plooien zijn gladgestreken. Zo zouden bepaalde kopstukken binnen Red Bull - waaronder Christian Horner - bezorgd zijn over de medezeggenschap van Porsche, die wel hoort bij het inkopen. Tel daarbij op dat Honda vanaf 2026 graag 'formeel' terugkeert in de Formule 1 en de geruchten zijn wel te verklaren.

In welk scenario ziet Van der Garde eigenlijk meer: doorgaan met Honda of de krachten bundelen met Porsche en dus de VW Group? "Porsche is natuurlijk een geweldig merk. Het zou mooi zijn als die een deal kunnen sluiten met Red Bull. Ik denk dat het een hele mooie combinatie is, ook zeker voor het tijdperk waar Max in zit. Het is nu allemaal nog wat speculeren, maar persoonlijk hoop ik echt dat Porsche een deal kan sluiten met Red Bull. Ik hoop dat vooral omdat het een geweldige combinatie zou zijn met uitstraling. Aan de andere kant moet ik natuurlijk wel zeggen dat Honda voor deze jaren nog een geweldige motor heeft gebouwd. Ze willen graag aan boord blijven, dus dat wordt gewoon een politiek spelletje", sluit de man met 19 F1-starts achter zijn naam af.

Bekijk hierboven het volledige video-interview met Giedo van der Garde, onder meer over de Dutch Grand Prix, de vorm van Max Verstappen en het gat met Sergio Perez.