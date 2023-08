Van der Garde hoopt dat Lawson F1-seizoen bij AlphaTauri afmaakt

Liam Lawson kreeg vrijdagavond het bericht dat hij het raceweekend in Zandvoort bij het Formule 1-team van AlphaTauri zou gaan afmaken. Daniel Ricciardo brak eerder op de dag tijdens de tweede vrije training zijn middenhandsbeentje. De Australiër spinde in de Hugenholtzbocht tegen de Tecpro-barriers aan. De vervanger van Nyck de Vries kon niet op tijd zijn handen van het stuur halen, waardoor deze een flinke optater kregen. In het ziekenhuis werd een breuk geconstateerd, waarna de Italiaanse renstal bekendmaakte dat Lawson het weekend naast Yuki Tsunoda mocht afmaken, beginnend met de derde vrije training op zaterdag.

In de kwalificatie bemachtigde de 21-jarige coureur de twintigste en dus laatste startplek. Een dag later werd hij meteen geconfronteerd met listige omstandigheden, maar Lawson hield het hoofd koel en reed zich ondanks een tijdstraf naar de dertiende plek. Giedo van der Garde was onder de indruk en hoopt nog meer van Lawson te kunnen gaan zien. Op de vraag of Lawson aan zijn rookieplicht heeft voldaan, antwoordt de oud-F1-coureur. "100 procent en ik hoop dat 'ie het hele jaar in de auto blijft. Ik vind dat 'ie een heel goede race reed. Hij maakte geen fouten. Het is niet makkelijk om ineens vanuit het niets een vrije training in te gaan", aldus Van der Garde in zijn eigen podcast DRS: De Race Show.

Ricciardo werd dus na twee Grands Prix noodgedwongen alweer vervangen, nu is het wachten tot hij hersteld is en weer terug kan keren. Toch had de oud-coureur van Caterham graag gezien dat Lawson meteen vanaf de Grand Prix van Hongarije een kans had gekregen. "Ze hadden hem er al in moeten zetten toen Nyck werd vervangen", vervolgt hij, die snapt dat Ricciardo vanwege PR-technische redenen terug in F1 is gekomen. "Dat snap ik allemaal, maar ik had het persoonlijk leuk gevonden als het Lawson was. Nu heeft 'ie de kans. Het is zielig wat er gebeurd is met Ricciardo, alleen voor Lawson is dit een grote kans. Hij mag natuurlijk Monza doen. Hij krijgt daar alle vrije trainingen en kent het circuit. Dus daar kan hij op tempo komen en laten zien wat 'ie kan. Misschien heeft hij het geluk dat Ricciardo niet op tijd fit is, wat ik ook niet verwacht, dat hij misschien ook wel Singapore mag doen. Het is voor hem een grote kans om te laten zien hoe goed Liam Lawson is."

