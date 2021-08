Van der Garde ziet goede kansen voor Verstappen in tweede seizoenshelft

Over anderhalve week barst de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2021 los met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps, waarna een week later op Circuit Zandvoort de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 plaatsvindt. Lewis Hamilton en Mercedes gaan momenteel aan de leiding in beide kampioenschappen, maar Giedo van der Garde is positief gestemd als het gaat om de kansen van Max Verstappen en Red Bull tijdens het tweede deel van het jaar. De voormalig Formule 1-coureur baseert zich daarbij vooral op het voornemen van Red Bull om tot en met de laatste race aan de RB16B te blijven sleutelen.

“Die zijn goed”, zegt Van der Garde over de kansen van Red Bull tegen Motorsport.com. “We hebben gezien dat Mercedes wel een inhaalslag heeft gemaakt in de laatste paar races voor de zomerstop. Vooral op de onboard-beelden was goed te zien hoe de Mercedes nu een stuk beter op de baan ligt. Ze hebben daar dus iets gevonden. Maar aan de andere kant weten we dat Red Bull vol door blijft gaan met ontwikkelen.” In hoeverre Mercedes dit jaar nog met nieuwe onderdelen voor de auto komt, is onduidelijk. “We zullen de aankomende vijf, zes races moeten afwachten om te zien hoe het verder gaat. Stel dat Red Bull een goede update meeneemt, dan kunnen ze er zomaar weer voor staan. Maar als Mercedes daarna weer met een update komt, kunnen zij weer voor Red Bull komen. Ik denk dat dit de strijd gaat worden.”

“En dan heb je natuurlijk de verschillende circuits die nog gaan komen”, vervolgt Van der Garde. “Sommigen zijn meer een Red Bull-circuit, anderen meer een Mercedes-circuit. Ik denk dat het een waanzinnig mooi gevecht gaat worden de aankomende paar races.”

De samenstelling van de kalender zou ook nog wel eens een voorname rol kunnen gaan spelen. Het programma zou namelijk nog kunnen veranderen door het coronavirus. Er is al een streep gegaan door de Grand Prix van Singapore, de races in Japan, Brazilië en Mexico zijn nog een vraagteken. Mogelijk dat Red Bull het dus zonder een paar banen moet stellen waarop het team uit Milton Keynes traditioneel sterk voor de dag komt. Van der Garde: “Maar vergeet niet dat we straks naar het Midden-Oosten gaan en Max vorig jaar de Grand Prix van Abu Dhabi heeft gewonnen. Dat is mogelijk nu dus ook een Red Bull-circuit. Maar het is ontzettend moeilijk om in te schatten wat er gaat gebeuren. Het belangrijkste is dat iedereen elke keer het maximale eruit haalt. Dan zien we aan het einde wel wie het het beste heeft gedaan.”

Peanuts

Dat Verstappen bij het ingaan van de zomerstop de leiding in het kampioenschap verloor aan Hamilton, zal de Limburger niet deren. “Dat doet hem niks”, aldus Van der Garde. “Het zijn maar acht punten. Die acht punten maken echt niets uit. Natuurlijk is het leuk als je als eerste in het kampioenschap de zomerstop in kan gaan, maar die acht punten zijn peanuts. Er zijn zoals het nu staat nog twaalf races te gaan. Er zijn nog zoveel punten te behalen.”

Verstappen behaalde in de eerste elf races vijf overwinningen en drie tweede plaatsen. In de races waarin hij niet op het podium eindigde, speelden externe factoren een rol. In Azerbeidzjan was er de klapband, in Engeland was er het veelbesproken incident met Lewis Hamilton en in Hongarije werd hij slachtoffer van de startcrash die Valtteri Bottas had veroorzaakt. “Hij heeft niet alle mazzel gehad”, zegt Van der Garde over de eerste seizoenshelft van Verstappen. “Maar ik vind Max in alles wat hij doet gewoon supersterk dit seizoen. Hij presteert waanzinnig goed op de baan. Zelfs na zo’n zware crash op Silverstone. Hij kwam aan in Boedapest en ging tijdens de eerste training meteen naar de snelste tijd. Dat zegt wel wat over zijn mentale kracht. Ik denk dat Max net zo’n vechtersmentaliteit heeft als Lewis. Het is mooi om te zien hoe die gasten er met zijn tweeën vol voor strijden.”

Van der Garde ziet dat Hamilton dit jaar diep moet gaan in het onderlinge duel met Verstappen. “Hij moet toch wel echt knokken voor wat hij waard is. Ik denk niet dat hij het makkelijk heeft. Dat zag je na de race in Hongarije ook op het podium en in de persconferentie.” Hamilton, die na een inhaalrace derde werd op de Hungaroring, maakte op het podium een uitgeputte indruk en miste de start van de persconferentie omdat hij zich door een dokter liet onderzoeken. “Het is een echte strijd”, vervolgt Van der Garde. “Lewis roept het hele jaar dat hij geniet van het gevecht, maar tegelijkertijd kost het hem ook veel energie. Hij moet echt alles geven. En ondertussen maakt hij het zichzelf niet makkelijk en maakt het team hem het ook niet makkelijk”, refereert Van der Garde naar de steken die Hamilton en Mercedes dit seizoen laten vallen. “Maar hij geeft alles. Je ziet dat hij er vol voor gaat en vol voor knokt.”

De verhoudingen tussen Hamilton en Verstappen staan sinds de gebeurtenissen op Silverstone op scherp, voor zover dat daarvoor nog niet het geval was. Sommigen stellen dat het een kwestie van tijd is voordat het nog eens fout gaat tussen de twee kemphanen. Van der Garde met een glimlach: “Het is goed dat er nu een pauze is, laten we het daarop houden! Nee, het is tot nu toe een geweldig mooie strijd tussen die twee. Je kan echt zien dat zij de twee besten zijn van het veld.” Waarna hij besluit: ”Maar er gaat echt nog wel wat gebeuren dit seizoen…”

Video: De strijd tussen Verstappen en Hamilton in de eerste seizoenshelft