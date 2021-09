Van der Garde geniet van Verstappen in Zandvoort: "Tranen in de ogen"

Op donderdag stonden er al honderden mensen voor de poort te wachten om een glimp van hun helden op te vangen en die passie is de voorbode gebleken van een prachtig weekend. Circuit Zandvoort is omgetoverd tot een sublieme F1-tempel en de aanwezige fans deden de rest met hun hartstochtelijke aanmoedigingen. Dat Verstappen het oranjepubliek op zondag kon verblijden met de zo gewenste zege, maakte het feest helemaal compleet.

"Historisch, dit is echt historisch. Ik heb enorm veel respect voor alles en iedereen die hierbij betrokken is geweest. Ik vond het zulke mooie momenten om mee te maken, echt het hele weekend al. Toen Max over de finishlijn reed en toen hij op het podium stond, kreeg ik gewoon tranen in mijn ogen", blikt Van der Garde in de Formule 1-paddock terug met Motorsport.com Nederland. "Beter dan dit kun je het gewoon niet bedenken."

Een historische belevenis

"Het is eigenlijk krankzinnig als je er goed over nadenkt. 36 jaar geleden ben ik geboren en toen was de laatste Grand Prix hier. Nu sta ik er als 36-jarige met ene Max Verstappen die dan ook nog eens zo’n performance weggeeft. Hij heeft geen fout gemaakt, super gepresteerd en echt volle bak onder druk hè, want er staat natuurlijk wat op het spel. Alle mensen verwachten het van je. Ik heb zo veel respect voor die jongen en je moet ook niet vergeten wat dit voor Jos betekent. Ik vind het waanzinnig", komt Van der Garde net na afloop woorden tekort.

Het woord 'waanzinnig' is volgens Van der Garde op twee manieren van toepassing: op de prestatie van Verstappen, als ook op wat de organisatie heeft neergezet. Om met het eerste aspect te beginnen, plaatst Van der Garde deze zegetocht van Verstappen namelijk bijzonder hoog. "Spanje 2016, dus die allereerste, is misschien wel de meest bijzondere die je überhaupt kunt meemaken in je carrière. Maar goed, deze zit zeker in de top-drie en ik denk eigenlijk wel op nummer twee. Je rijdt in je thuisland met zoveel fans, de organisatie staat hier geweldig en het circuit is echt cool om op te rijden. Daardoor mag deze zeker in de top-twee staan."

Meest uitdagende bocht van hele F1-kalender

Van der Garde benoemt terloops de rol van de organisatie. Dat de Formule 1 onder de indruk is en van de driejarige deal graag vijf jaar wil maken, snapt de man die zaterdag de top-drie interviewde meteen. "Ik denk dat heel veel promotors kunnen leren van wat ze hier hebben neergezet. Ook met het verkeer en de tribunes, ze hebben over ieder detail nagedacht. Dat hebben prins Bernhard en zijn team fantastisch gedaan." Het helpt een handje dat de verbouwde omloop ook in de smaak valt bij coureurs. "Ik ken het oude circuit natuurlijk goed, maar heel eerlijk: ik denk dat de baan er alleen nog maar uitdagender op is geworden."

Dat komt met name door bocht drie, de Hugenholtzbocht. Waar vooraf veel aandacht is besteed aan de banking in de Arie Luyendykbocht is die 'andere' kombocht eigenlijk interessanter gebleken. "Nou, ik zal je zeggen: de Hugenholtzbocht is de meest uitdagende bocht van de hele Formule 1-kalender", is Van der Garde stellig. "Het is echt een moeilijke bocht om te nemen, ook al omdat je niet aan de binnenkant kunt zitten en eigenlijk ook niet in het midden. Je moet echt naar die buitenlijn toe. Als je de ideale lijn eenmaal hebt, dan gaat het wel, maar dan is het nog steeds lastig om een goede exit te hebben. Daardoor vind ik dit zeker de moeilijkste, zwaarste en meest technische bocht van de kalender. Dat we die in Nederland hebben, is natuurlijk geweldig." Interessant detail is overigens dat Fernando Alonso de snelste lijn als eerste coureur had gevonden op vrijdag. Computersimulaties van de Formule 1 hebben dat uitgewezen.

Verstappen heeft het momentum weer te pakken

Maar hoe gedenkwaardig deze Nederlandse GP ook is, onderaan de streep blijft het 'gewoon' één van de 22 en dus onderdeel van het grotere plaatje. "Maar dat zie je ook heel duidelijk aan Max", vervolgt Van der Garde. "Hij is maar met één ding bezig en dat is wereldkampioen worden. En of je dan in Nederland rijdt of ergens anders… Tuurlijk, dit heeft hem een bepaalde superenergie gegeven en misschien was hij extra gemotiveerd, maar nu kijkt hij alweer verder. Op het podium voelde je de energie en zag je een beetje emotie, maar ik weet zeker dat hij nu alweer met volgend weekend bezig is. Die focus vind ik mooi om te zien, hij gaat all-in."

Van der Garde vindt het des te mooier doordat Verstappen het momentum weer aan zijn zijde lijkt te hebben. Na de tegenslagen in Groot-Brittannië en Hongarije was hij de WK-leiding even kwijt, maar inmiddels heeft de Limburger het commando weer overgenomen met drie punten voorgift. "Wat dit betekent? Nou, als ik heel eerlijk ben: ik denk heel veel. Dat we de zomerstop als break hebben gehad na alle pech, dat heeft hem volgens mij mega geholpen. Als hij nu in de flow kan blijven zitten en aankomend weekend weer kan winnen, dan zet hij een mooie stap. En hoe geweldig is dat, joh? Hopelijk kan hij het momentum nu vasthouden."

Video: Verstappen maakt oranjedroom waar in kolkend Zandvoort