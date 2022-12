Ruim een week na de Grand Prix van Abu Dhabi werd bekend dat Mattia Binotto ontslag had genomen bij Ferrari. Precies een week geleden kwam de bevestiging dat de Italiaan zal worden opgevolgd door Frederic Vasseur, die sinds medio 2017 de scepter zwaaide bij Alfa Romeo-Sauber. Een uitstekende beslissing van de Ferrari-leiding, zo oordeelt Giedo van der Garde, die een donkerbruin vermoeden heeft dat Binotto niet geheel uit eigen beweging is vertrokken.

“Ik denk dat ze hem voor de keuze hebben gesteld: of we zeggen dat we je eruit hebben gegooid, of we doen het op een nette manier en je zegt dat je zelf ontslag hebt genomen”, laat Van der Garde in gesprek met Motorsport.com weten. “En uiteindelijk is het dus het tweede geworden. Maar dat hij moest vertrekken, was wel duidelijk. Hij is een heel aardige kerel en heeft een zeer goede auto gebouwd, maar Ferrari heeft dit jaar wel een aantal overwinningen weggegooid. En hoe je het ook wendt of keert: hij was daar als teambaas verantwoordelijk voor.”

De Formule 1-analist liet in Viaplay's voorbeschouwing op de GP van Abu Dhabi al weten dat hij hoopte dat Vasseur de nieuwe teambaas bij Ferrari zou worden als Binotto aan de kant zou worden geschoven, zoals op dat moment door Italiaanse media al werd gemeld. “Een heel goede zet”, zegt Van der Garde nu dan ook over het feit dat Ferrari de Fransman in de arm heeft genomen. “Hij is een man met ervaring en iemand die weet hoe je een team moet leiden en een kampioenschap moet binnenhalen. Dat laatste is in de Formule 1 misschien nog niet gebeurd, maar in alle andere klassen waarin hij actief is geweest, heeft hij succesvol geopereerd.” Vasseur vierde eerst met ASM F3 en daarna met ART Grand Prix grote successen in de lagere raceklassen, alvorens hij in 2016 bij Renault als teambaas in de Formule 1 begon.

Ook de resultaten die Vasseur in 2022 met Alfa Romeo heeft behaald, bewijzen volgens Van der Garde dat de 54-jarige engineer de geknipte persoon is om Ferrari nog een stap te laten maken. De Zwitserse renstal eindigde in het eerste jaar onder het nieuwe technische reglement als zesde in het kampioenschap. “Dat team heeft zijn beste seizoen in tien jaar gedraaid. Ze hebben een goede auto gebouwd en waren aan het begin van het jaar heel sterk”, aldus Van der Garde. “Vasseur heeft de juiste mensen daar op de juiste plek gezet. Hij is een echte leider en zal Ferrari naar nieuwe hoogten kunnen brengen. Hij is iemand die met zijn vuist op tafel kan slaan en niet van bullshit houdt. Hij kan keihard zijn. Daarom vind ik hem echt de juiste man voor Ferrari.”

Winnaarsmentaliteit

Van der Garde heeft zelf in 2006 met Vasseur samengewerkt in de Formule 3 Euroseries. Over zijn eigen ervaringen met de Fransman, zegt hij: “Hij zegt altijd waar het op staat. Hij speelt geen politieke spelletjes, maar is rechtdoorzee. Als rijder zijnde is het soms keihard wat hij tegen je zegt, maar het triggert je wel om het de volgende keer beter te doen.”

Ook Van der Garde kreeg wel eens de wind van voren van Vasseur. “En dat was dan ook gewoon terecht, omdat ik iets niet goed had gedaan of had liggen slapen. Hij is altijd eerlijk. Ik had destijds best wel veel strijd met hem, maar we zijn altijd met elkaar in contact gebleven en hij is zelfs een soort van vriend van me geworden. Ik heb erg veel respect voor wat hij heeft bereikt en hoe hij als teambaas functioneert. En andersom heeft hij ook respect voor mij gekregen, door de manier waarop ik voor mezelf opkwam, er soms iets uithaalde wat er eigenlijk niet in zat en de successen die ik in mijn carrière heb behaald. Nadat we vorig jaar wereldkampioen endurance waren geworden met Racing Team Nederland, stuurde hij me ook nog een heel leuk berichtje om me te feliciteren.”

Naar het personeel toe is hij net zo als naar de coureurs, weet Van der Garde. “Als iemand niet goed functioneert, kan hij heel rigoureus zijn en zeggen: of je gaat het nu beter doen, of je wordt vervangen door iemand anders. Hij gaat altijd voor de best mogelijke prestatie. En dat moet je als teambaas van Ferrari ook uitstralen.“ Dat laatste miste Van der Garde bij Binotto. “Binotto is zeer vakkundig en heeft in de afgelopen jaren ook echt wel goede dingen gedaan bij Ferrari. Maar het gaat ook om winnaarsmentaliteit. En die is bij Vasseur veel meer aanwezig. Bij Ferrari moet in dat opzicht een cultuurverandering plaatsvinden. Het team moet weer in zichzelf geloven. Ze hebben twee goede coureurs, een goede auto en nu ook een goede teambaas. Ze moeten nu veel meer overwinningen naar zich toe kunnen trekken. Of ze Max Verstappen kunnen verslaan, is een tweede, maar ze hadden afgelopen jaar meer zeges moeten boeken en veel langer voor het kampioenschap mee moeten strijden. Met Vasseur aan het roer was dat echt beter gegaan.”

Bij Ferrari wacht Vasseur een aardige uitdaging. “Hij moet naar het hele team kijken. Ze waren strategisch afgelopen jaar natuurlijk niet sterk. Ondanks dat ze daar wel een goede kerel voor hebben zitten, kwamen ze op dat vlak echt tekort”, refereert Van der Garde naar Iñaki Rueda, die sinds 2015 hoofd strategie is bij Ferrari. “Dat is iets waar Vasseur naar moet kijken. Maar ook naar hoe de communicatie verloopt tussen de engineers en de rijders, hoe het team is gestructureerd en hoe de cultuur is binnen het team. Vasseur zal dus naar het complete plaatje moeten kijken, de punten die afgelopen seizoen niet goed zijn gegaan moeten aanpakken en net als bij Alfa de juiste mensen op de juiste plek moeten zetten. Dat zal wat tijd kosten, maar gun hem die tijd, want hij kan de nieuwe Jean Todt worden als het gaat om de successen die hij bij Ferrari kan bereiken.”

Todt was van 1993 tot en met 2007 teambaas bij Ferrari. Onder zijn leiding behaalde de Scuderia zes rijderstitels (vijf met Michael Schumacher en één met Kimi Raikkonen) en acht constructeurstitels.

