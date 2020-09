Nadat hij aanvankelijk goed van zijn plek was gekomen, werd Verstappen links en rechts ingehaald, alvorens hij bij de tweede bocht van de baan werd gereden. De negenvoudig Grand Prix-winnaar strandde in de grindbak, maar zegt dat hij anders wel zou zijn uitgevallen door het motorische probleem waarmee hij op dat moment al kampte. “Dit is natuurlijk gewoon niet normaal, dat het nu twee wedstrijden achter elkaar gebeurt. Op dit moment ben ik er wel even klaar mee”, zei Verstappen eenmaal terug in de paddock voor de camera van Ziggo Sport.

Van der Garde begrijpt de frustratie bij de Limburger, die in het kampioenschap nu tachtig punten achter staat op Lewis Hamilton. “Het is gewoon shit. Ik snap dat hij goed over de zeik is, want zoiets mag natuurlijk niet gebeuren”, laat hij aan Motorsport.com weten. “Ze moeten de boel gewoon beter voor elkaar hebben, want op deze manier is het natuurlijk dramatisch. Je kan vechten wat je wil en de ballen uit je broek rijden, maar als je op zo’n manier uitvalt, schiet het allemaal natuurlijk niet op. Je verliest hier zoveel punten mee. Op deze manier is het kampioenschap snel een verloren zaak.”

De vroege uitvalbeurt in de race volgde na een bemoedigende kwalificatie op zaterdag. Verstappen bracht op 3,5 tienden van Hamilton de derde tijd op de klokken. Zo dicht bij de pole-position heeft hij dit jaar niet nog gezeten. Van der Garde durft de conclusie wel aan dat Honda’s zoektocht naar meer performance tot meer problemen met de betrouwbaarheid heeft geleid. “Ik zou niet weten wat anders de oorzaak hiervan zou kunnen zijn”, stelt Van der Garde onomwonden. “Honda heeft echt wel progressie gemaakt. Ze hebben meer vermogen dan vorig jaar, dat is duidelijk te zien, ze doen nu echt wel mee. Alleen ja, de betrouwbaarheid is niet werelds.”

‘Gasly moet blijven waar hij zit’

Na de verrassende overwinning van Pierre Gasly in de Italiaanse Grand Prix op Monza waren sommigen van mening dat de Fransman als de wiedeweerga terug naar Red Bull moest worden gepromoveerd, aangezien de prestaties van Alexander Albon dit jaar veel te wensen overlieten. Op Mugello snoerde de Britse Thai zijn critici echter de mond door zijn eerste podium in de Formule 1 te pakken.

“Ik denk dat hij hem op het juiste moment heeft gepakt, want hij stond echt wel onder druk binnen het team”, zegt Van der Garde over de derde plek die Albon behaalde in de Grand Prix van Toscane. “Ik hoop dat dit een boost voor hem kan zijn voor het vervolg van het seizoen. Ik denk namelijk wel dat hij over redelijk goede racecapaciteiten beschikt. De kwalificatie is nog altijd niet goed, daar moet hij zich nog verbeteren. Maar hij heeft gisteren zeker laten zien dat hij kan racen. Dus deze podiumplek was voor hem een mooie opsteker.”

Red Bull maakte bij het ingaan van het raceweekend op Mugello duidelijk niet van plan te zijn om dit seizoen een tussentijdse rijderswissel toe te passen, zoals vorig jaar wel gebeurde met Albon en Gasly. Maar de vraag is nog steeds wie het team voor 2021 als tweede coureur moet nemen. Als het aan Van der Garde ligt in elk geval niet Gasly. “Hij heeft het ook niet laten zien”, meent de oud-coureur van Caterham. “Hij is een jongen die vertrouwen nodig heeft. Maar naast Max zal hij dat vertrouwen niet snel vinden, aangezien Max echt heel goed is. Waar hij nu zit, heeft hij het goed en heeft hij veel vertrouwen. Dus ik denk dat hij moet blijven zitten waar hij zit en daar zijn ding moet blijven doen.”

Wie dan wel? “Met Albon gaat het de goede kant op en hopelijk pakt hij door. Maar als hij dat niet doet, zal het team toch om zich heen moeten gaan kijken, dus buiten het Red Bull-programma. Dan heb je het over coureurs als Sergio Perez of Nico Hülkenberg. Dat zijn rijders die Max wel aankunnen, ervaring hebben en punten kunnen pakken. Waarom zou je hen niet overwegen?”

‘Mugello is waanzinnig’

Max Verstappen sprak afgelopen weekend de hoop uit dat de Formule 1 in de toekomst terugkeert naar Mugello. Ook Van der Garde zou de baan in Florence graag terugzien op de kalender: “Ik vond het wel een spectaculaire race en voor de coureurs is het ook waanzinnig om daar te rijden. Als je ziet hoe hard die gasten door die bochten gaan, dat vind ik echt wel heel indrukkend.”