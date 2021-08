Voorafgaand aan het seizoen gaf Sergio Perez aan vijf races nodig te hebben om volledig gewend te raken aan zijn nieuwe auto en team. De Mexicaan leek woord te houden door zijn zesde race voor Red Bull te winnen, nadat teamgenoot Max Verstappen in Baku door een klapband was uitgevallen. Ook in Frankrijk stond Perez op het podium, maar de laatste paar races verloopt het allemaal weer wat stroever bij de coureur uit Guadalajara.

Volgens Van der Garde, die teamgenoot van Perez was in de GP2, zijn er meerdere verklaringen mogelijk voor de mindere vorm van de Mexicaan. “Ze hebben voor de Britse Grand Prix natuurlijk iets aan de achterbanden veranderd. Dat kan misschien een oorzaak zijn”, zegt Van der Garde tegen Motorsport.com. Een andere reden kan volgens hem zijn dat de doorontwikkeling van de RB16B volledig is toegespitst op Verstappen. “Het team volgt Max natuurlijk met de veranderingen aan de set-up, maar ook met de updates die ze brengen. Misschien zijn dat net geen dingen waar Perez zich helemaal happy bij voelt. Er spelen hier natuurlijk veel verschillende aspecten. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat hij zich wel herpakt. Ik vond hem de laatste paar races zwak. Het gat naar Max is gewoon te groot geworden, terwijl we met zijn allen natuurlijk een beetje hadden gehoopt dat hij toch wel de man was die Max kon gaan helpen in de races. Helaas is dat nog niet echt het geval geweest. Sommige races stond hij er wel, maar sommige races ook volledig niet.”

“Je ziet dat hij op een of andere manier toch wel onder druk staat”, vervolgt Van der Garde. “Waarschijnlijk heeft hij ook wel een bepaalde clausule in zijn contract staan waar hij misschien niet helemaal gelukkig mee is. Maar goed, binnen zo’n team is het gewoon keihard. En je weet met Helmut Marko: als je een keer niet goed presteert, dan krijg je een snauw. De een weet daar heel goed mee om te gaan, de ander weet zich daar totaal geen raad mee. Ik heb wel het idee dat Perez ermee om kan gaan, maar dat hij ook veel vertrouwen nodig heeft binnen een team. Als hij dat voor zijn gevoel niet helemaal krijgt, dan kan hij daar zomaar één, twee, drie tienden langzamer door gaan.” Heel anders was de situatie bij Racing Point. Van der Garde: “Daar was hij gewoon de nummer één, daar volgden ze hem volledig, daar was hij de man binnen het team. Nu is hij de tweede man en staat hij er constant een paar tienden achter.”

Ondanks de recente struggles van Perez zou Van der Garde ervoor kiezen om hem langer in het team te houden. “Ze moeten ook niet constant blijven wisselen”, meent hij. “En er zijn eigenlijk ook niet zo heel veel mogelijkheden. Dus ga als Red Bull zijnde gewoon lekker voor wat je hebt. Perez is denk ik gewoon een goede tweede man. Oké, de eerste helft van het seizoen was misschien niet heel goed, maar het was ook niet heel slecht. Hij heeft ook wel goede dingen laten zien, hij heeft zelfs een race gewonnen. Het is een beetje fifty-fifty met hem, maar als ze graag wat vastigheid en rust willen binnen het team, dan moeten ze doorgaan met Perez.”

Als een kanarie

En dan kan Pierre Gasly bij AlphaTauri blijven rijden. Van der Garde over de 25-jarige Fransman: “Gasly is natuurlijk in topvorm dit seizoen. Maar daar zie je ook weer: het team draait om hem. Hij is de man binnen het team, hij zegt welke kant ze op moeten gaan met de auto. En dan doet zo'n jongen het geweldig. In de kwalificaties is hij supersnel, in de races doet hij het goed. Het vertrouwen is momenteel heel hoog bij hem. En dan gaat die gozer als een kanarie. Bij Red Bull kreeg hij het vertrouwen niet, werd hij echt in een hoekje gezet. Toen was hij even de weg kwijt. Maar dit jaar vind ik dat hij het heel goed doet.”

Bovendien is het voor Red Bull ook belangrijk dat AlphaTauri zich goed laat zien. Van der Garde: “Het merk AlphaTauri moet ook op de kaart worden gezet. Ik denk dat Gasly daar wel de juiste man voor is. Het is toch een mannetje. Hij heeft een goede kop en een goede uitstraling, wat ook belangrijk is voor zo’n kledingmerk. En uiteindelijk laat hij ook mooie prestaties zien. Dus laat hem lekker zitten waar hij zit en laat hem zijn ding doen.” Hetzelfde geldt volgens Van der Garde voor Gasly's teamgenoot, Yuki Tsunoda. ”Oké, het was een beetje up en down en hij is veel gecrasht. En je ziet dat die jongen onder druk staat, omdat hij het even moeilijk heeft. Maar uiteindelijk verdient hij nog wel een seizoen daar, om te laten zien wat hij kan.”