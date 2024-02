Van der Garde analyseert nieuwe neus Mercedes F1: "Unieke flow"

Het was al het gesprek van de dag tijdens de autopresentatie van het Formule 1-team van Mercedes, maar ook tijdens de testdagen in Bahrein valt de nieuwe voorvleugel op de W15 op. Viaplay-analist Giedo van der Garde is onder de indruk van de manier waarop de vleugel is ontworpen. "Ik vind het mooi om te zien wat ze bedacht hebben. De hele flow van die voorvleugel heeft echt iets unieks", aldus de voormalig F1-coureur in het programma rondom de testdagen van het streamingsplatform.

Wat Van der Garde vooral opvalt, is de golvende beweging die de flappen van de vleugels hebben. "Normaal gesproken zijn de vleugels echt wel vlak, zoals je bij de andere teams ziet. Dit is echt wel iets innovatiefs wat de andere teams mee hebben genomen", vertelt de 38-jarige ex-rijder. Ook ziet hij een mooie oplossing om de vleugel bijeen te houden. "Daar hebben ze ook over moeten nadenken. Daar hebben ze een stangetje voor bedacht, om de boel vast te houden. Die is er puur en alleen maar om de crashtest door te komen van de FIA."

Ook andere dingen vallen Van der Garde op aan de nieuwe neus. "Ze hebben een kortere neus meegenomen en het gat dat je [aan de onderkant van de neus] ziet, die hebben ze afgekeken van McLaren. Het is iets compleet nieuws en superinteressant. Ik hoop dat het gaat werken voor ze", vertelt de analist.

Legaal of niet?

In de studio is ook presentatrice Anne-Greet Haars aanwezig en zij stelt de vraag die op ieders lippen brandt: "Mag dit nou? Want er is discussie over." Van der Garde denkt dat Mercedes precies binnen de lijntjes kleurt. "Het is een grijs gebied. De FIA is gaan kijken en wat ze nu hebben gezegd, is dat het prima oké is. Het mag omdat het stangetje vastzit aan de voorneus, dus voor nu is het oké", legt de net gestopte coureur uit.