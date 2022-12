Zoals het nu lijkt, hebben vier teams bij aanvang van het Formule 1-seizoen 2023 een nieuwe teambaas: Ferrari, Alfa Romeo, McLaren en Williams. De tombola werd in gang gezet door het vertrek van Mattia Binotto bij Ferrari. Vorige week werd bekend dat Alfa Romeo's Frederic Vasseur hem gaat vervangen. Verder kwam naar buiten dat Andreas Seidl stopt als teambaas bij McLaren om aan de slag te gaan bij Sauber. Niet als teambaas maar als CEO van het team dat vanaf 2026 verder gaat als fabrieksformatie van Audi. Andrea Stella, die sinds 2019 executive director is van de race-afdeling van McLaren, volgt de Duitser op. Ook werd vorige week aangekondigd dat Jost Capito weg is als teambaas bij Williams.

“Als ik Williams was, zou ik voor een jonge jongen gaan”, zegt Giedo van der Garde tegen Motorsport.com op de vraag wie het team uit Grove moet gaan leiden. “Toen Red Bull in de Formule 1 begon, hebben ze Christian Horner, die teambaas was in de Formule 3000, gehaald. Dat bleek een heel slimme en goede zet. Ik denk dat er op dit moment in de Formule 2 wel een paar goede gasten rondlopen die het zouden kunnen. Jongens die de nodige successen hebben behaald, de juiste mentaliteit hebben en weten hoe je een organisatie moet runnen. Ik zou een jonge hond nemen die vooruit wil en gebrand is op succes. Bijkomend voordeel is dat die persoon niet heel duur is. Natuurlijk zit er een risico aan, maar gun zo’n jong talent eens de kans in de Formule 1.”

Gevraagd wie van de huidige Formule 2-teambazen zich prima staande zou houden in de Formule 1, antwoordt Van der Garde: “Hij gaat het niet doen, maar René Rosin van Prema bijvoorbeeld. Hij is zeer succesvol in alles wat hij doet. Maar Prema is een familieteam. Hij zal daar niet snel vertrekken. Of Giacomo Ricci. Hij is al een paar jaar teammanager bij Trident, dat succesvol is in de Formule 3 en afgelopen jaar met Richard Verschoor een race won in de Formule 2. Hij heeft zelf in de Formule 3000 en GP2 gereden en heeft dus ook als ervaring als coureur. Dat is een zeer capabele en gepassioneerde jongen. Maar zo lopen er nog wel een paar rond. Dat soort jongens moet je hebben.” Naar verluidt is voormalig Formule E-teambaas Susie Wolff een voorname kandidaat bij Williams - de Schotse was een aantal seizoenen test- en ontwikkelingsrijdster bij dat team - maar Van der Garde vindt haar nog ‘te licht’ voor een dergelijke functie in F1.

Tussenpaus bij Alfa Romeo

Moeilijker vindt Van der Garde het om een potentiële nieuwe teambaas voor het F1-team van Alfa Romeo aan te wijzen. “Alfa is een lastig verhaal, aangezien Audi daar straks instapt. Hun eerste plan zal zijn geweest om Andreas Seidl op die plek neer te zetten”, aldus Van der Garde. De Duitser neemt vooralsnog echter alleen de functie van CEO op zich bij Sauber. “Ik denk dat als het team straks Audi is, Seidl daar alsnog teambaas wordt. Ze zoeken dus meer een soort van tussenpaus, die als rechterhand van Seidl kan fungeren.”

De Formule 1-analist van Viaplay sluit uit dat voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto straks bij Alfa Romeo opduikt. Ook Jost Capito, die net als Seidl een Volkswagen Group-verleden heeft, ziet hij geen teambaas worden bij Alfa. “Nee, Capito is een aardige kerel en leuk voor de camera, maar ik weet niet of hij de man is die op deze plek thuishoort. Ik zou dan eerder kijken naar iemand die al bij het team zit en door kan groeien, of een persoon die al betrokken is bij Audi. Ze hebben de afgelopen jaren best wel een groot programma gehad. Zo hadden ze onder andere een team in de Formule E. Allan McNish was daar de teammanager en deed het best wel oké. Ik weet niet of hij per se de juiste persoon is, maar ze hebben daar genoeg van dat soort mensen rondlopen.”