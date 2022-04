Race-engineer van Max Verstappen krijgt promotie binnen Red Bull

Guillaume Rocquelin, kortweg Rocky genaamd, stopt na de race in Melbourne als Head of Race Engineering bij Red Bull Racing. De Fransman was tijdens de succesjaren van Sebastian Vettel actief als race-engineer en promoveerde nadien om het grotere plaatje te overzien. Volgens onder meer het Franse L’Equipe komt daar na de Grand Prix van Australië een einde aan. Rocquelin gaat zich op eigen verzoek richten op het Red Bull Junior Team, oftewel het begeleiden van aanstormend talent.

Er komt niet direct een één-op-één vervanger voor zijn rol als Head of Racing Engineering, al worden de belangrijkste taken overgenomen door Gianpiero Lambiase. Het betekent concreet dat de stem van Lambiase nog zwaarder zal wegen en nu ook in kwesties gaat gelden die één auto overstijgen - kwesties die dus betrekking hebben op het hele team.

Lambiase blijft de race-engineer van Verstappen

In de meest letterlijke zin blijft de stem van Lambiase ook te horen op de boordradio van Max Verstappen. Lambiase krijgt de extra taken er namelijk bij en blijft actief als race-engineer van Verstappen. Dat laatste is ook eigenlijk onvermijdelijk doordat Verstappen zijn lot nagenoeg aan Lambiase heeft verbonden. Na het binnenhalen van de wereldtitel in Abu Dhabi liet Verstappen aan Ziggo Sport weten: "Als hij stopt, dan stop ik ook." Het zegt veel over de goede band die de coureur en engineer met elkaar hebben. Volgens Verstappen hebben beide heren weinig woorden meer nodig en durven ze elkaar ook stevig de waarheid te zeggen, als dat nodig is.

Verstappen heeft zijn Red Bull-contract recent verlengd tot en met het Formule 1-seizoen 2028 en dat past bij het streven van Helmut Marko om continuïteit in het team te creëren, in ieder geval voor de belangrijkste posities. Zo blijft Christian Horner nog minimaal vijf jaar actief als teambaas en zet Lambiase dus ook door als rechterhand van Verstappen. De extra verantwoordelijkheden komen daar puur als bonus bij en zeggen iets over hoe Lambiase binnen het team op waarde wordt geschat.