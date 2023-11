De samenwerking tussen Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase is zeer succesvol te noemen. Samen met de Italiaan is Verstappen nu al drie seizoenen op rij wereldkampioen geworden, maar dit seizoen horen we vaker wat onderling gekibbel over de boordradio. Lambiase ontkent dat er grote problemen zijn. "Ruzie hebben we nooit", noemt Lambiase in gesprek met De Telegraaf. "We hebben soms meer tijd nodig dan één of twee uur om weer bij elkaar te komen. We zitten allebei met adrenaline in ons lijf, soms moet je even tijd voor jezelf nemen voordat je dingen zegt waar je spijt van krijgt."

Volgens Lambiase is de band tussen hem en Verstappen zo goed omdat ze eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. "Weet je wat enorm wordt onderschat? Hoe belangrijk eerlijkheid is in de relatie tussen een race-engineer en coureur", vertelt de openhartige engineer. "Jezelf zijn, dat is cruciaal om productief en efficiënt te werk te gaan." Daar hoort volgens GP ook bij dat hij altijd alles eerlijk aangeeft bij Verstappen. "Anders ben je bezig aan een verloren zaak."

In dat opzicht hebben we genoeg momenten gezien dat Lambiase zich niet laat overlopen door de drievoudig wereldkampioen. "Ik denk ook niet dat Max het op een andere manier wil", aldus de engineer die al sinds 2005 in de Formule 1 actief is. Dat komt volgens Lambiase ook door de manier waarop Max Verstappen door vader Jos richting de koningsklasse van de autosport is begeleid. "Jos heeft hem geweldig opgeleid. Die taak neem ik een beetje over op het circuit, door mijn verantwoordelijkheden als engineer", verklaart de Italiaan, die sinds de overstap van Verstappen naar Red Bull de engineer van de Nederlandse rijder is.

Verstappen zelf is ook lovend over Lambiase. De 26-jarige coureur heeft zelfs meermaals verklaard dat als zijn engineer de Formule 1 gaat verlaten, hij ook zijn helm aan de wilgen gaat hangen. Of Verstappen dat door gaat zetten in het geval dat hij zich terugtrekt, dat betwijfelt de technicus ten zeerste. "Niemand is onvervangbaar", aldus Lambiase. "No way dat als ik morgen de deur uitloop, zijn Formule 1-carrière voorbij is." De prijzende woorden van 'zijn' coureur doen hem wel goed. "Het is mooi dat hij dat zegt en het geeft aan hoe goed we met elkaar omgaan."