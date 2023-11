Lambiase was direct onder de indruk van Verstappen: Pikte alles zo snel op

Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hebben samen een enorm indrukwekkend palmares opgebouwd. Met drie wereldtitels en 53 raceoverwinningen is de samenwerking meer dan succesvol te noemen. De twee heren werken sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 samen. In de podcast Talking Bull vertelt Lambiase over de opbouw richting dat eerste Formule 1-weekend van de Nederlander bij Red Bull, waarin hij al snel onder de indruk raakte van de capaciteiten van de toen nog maar 18-jarige coureur. "We konden direct zien hoe snel hij alles oppakte", vertelt Lambiase.

Het was een opmerkelijke timing van Red Bull om Verstappen midden in het seizoen over te hevelen van Toro Rosso naar het grote Red Bull Racing. Lambiase vertelt hoe dat allemaal gegaan is. "Ik werd op een avond gebeld door Helmut [Marko, adviseur van Red Bull] en hij zei: 'Je hebt een nieuwe coureur, zijn naam is Max Verstappen. Hij gaat deze week rijden, want hij zit al in de simulator'", blikt de engineer terug op die tijd. "De volgende morgen kreeg ik bevestiging in de fabriek. We hebben toen drie dagen op de simulator gezeten en hebben hem laten wennen aan het team, hem kennis laten maken met de crewleden, de procedures, de auto. Eigenlijk deden we zoveel mogelijk dingen die we normaal doen."

Toch moest Lambiase wel wat andere dingen doen, want Verstappen was nog een onbekende voor hem. "We hebben wat uitdagingen voor hem klaargezet, zoals een blinde test met de hoeveelheid brandstof in de kwalificatie", vertelt de engineer, die sinds 2015 in dienst is van Red Bull. Uit die tests bleek dat Verstappen erg goed was. "We hoefden niets opnieuw te doen. Het was niet zomaar een 18-jarig jongetje dat veel op de PlayStation speelde, het ging heel goed. Toen gingen we naar het race-event toe en daar ging het ook direct heel goed. Hij was direct competitief en had geen problemen met de balans." Verstappen - die ook aan bij de podcast aanwezig is - vertelt dat hij zich inderdaad direct goed voelde in de Red Bull, maar volgens Lambiase zit daar precies het probleem waarom hij zich voor de race 'slechts' als vierde kwalificeerde. "Hij was zo blij er te zijn, alles ging zo goed. Hij rekende zo erg op zijn talent dat hij telkens wat tijd kon vinden, dat op een gegeven moment Daniel [Ricciardo] net wat sneller was."

Juist omdat Verstappen niet het maximale uit de auto wist te halen op zaterdag, wist Lambiase dat tijdens de Grand Prix wat te halen viel. "Dat was zeker zo nadat de twee leiders [Lewis Hamilton en Nico Rosberg] uitvielen", aldus de ervaren engineer. "Daarna was het fantastisch dat hij de linker achterband zo goed kon managen en een ervaren coureur als Kimi [Raikkonen] achter zich kon houden. Het was ook nog mijn eerste raceoverwinning. Het was dus een hele goede dag."