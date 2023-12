Het was met negentien zeges uit tweeëntwintig races een seizoen om nooit te vergeten voor Max Verstappen. Red Bull Racing stond vanwege alle behaalde mijlpalen en records dit jaar in het zonnetje tijdens de Autosport Awards, waar Verstappen uitgeroepen werd tot International Racing Driver of the Year. Niet alleen Verstappen, ook teambaas Christian Horner viel in de prijzen. Hij kreeg de John Bolster Award uitgereikt, een prijs die eerder al is gewonnen door Ross Brawn, Adrian Newey, Toto Wolff, Roger Penske en Sir Patrick Head. Deze prijs weerspiegelt een leven lang technische uitmuntendheid in de autosport door een individu of groep.

"Mijn vrouw heeft een sleutelrol gespeeld, zoals alle partners, met 22 races", zegt Horner. "Met name de laatste maanden van het jaar waren bijzonder zwaar. Wat het team heeft bereikt met 21 overwinningen uit 22 races is geweldig. Het is een zwaar seizoen geweest en we hebben dit jaar een paar dingen zien gebeuren die ongelooflijk waren."

Horner wilde bij de prijsuitreiking echter speciale aandacht voor Verstappens race-engineer, Gianpiero Lambiase. 'GP', zoals hij ook bekendstaat, heeft ook dit jaar Verstappen door alle races geloodst, ook al verliep het niet altijd even soepel zoals Horner zelf ook opmerkt. "Iemand die niet het podium op wilde met de rest van het ingenieursteam, was Max’ race-engineer: GP. Hij heeft dit jaar een bromance naar een hoger niveau getild wat betreft het managen van een coureur. Ik wil daarom ook Gianpiero Lambiase feliciteren voor wat hij heeft bereikt met Max, door af en toe een chagrijnige Max te verdragen", grapt de Britse teambaas.

Lambiase blikt vervolgens zelf terug op het bijzondere seizoen 2023, zijn succesvolste ooit in de Formule 1. "Het is een geweldig jaar geweest", stelt de race-engineer. "Ik zou het voor geen goud willen veranderen. Max is een ongelooflijke coureur. Hij is erg hard voor zijn team, voor mij maar bovenal voor zichzelf. Hij legt de lat echt hoog voor elke concurrent, elke atleet, elke coureur die zich inspant om het beste uit zichzelf te halen."

Het bleef niet bij deze prijzen voor Red Bull Racing, aangezien de RB19 ook nog verkozen werd tot International Competition Car of the Year 2023.