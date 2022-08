Giancarlo Minardi is de oprichter van het Formule 1-team van Minardi (dat nu als AlphaTauri door het leven gaat) en weet dus wat het is om een renstal te runnen. De Italiaan ziet dat er bij Ferrari duidelijk dingen misgaan. De formatie uit Maranello begon voortvarend aan het huidige seizoen en leidde in beide kampioenschappen. Door technisch malheur verloor Ferrari echter veel punten. Ook op het vlak van strategie werd vaak de plank misgeslagen. Volgens Minardi heeft Ferrari nu de aansluiting naar Red Bull Racing verloren. Hij geeft Mattia Binotto en de zijnen een onvoldoende.

"Een vijf is nog te hoog", trapt Minardi af tegen Motorsport.com, die daarna terugblikt op het weekend op de Hungaroring. "Het team maakte fouten met pitstop, strategieën en begon daar zaterdag al mee. Door bepaalde bandenkeuzes had het team zondag geen extra setje softs meer over. Ferrari moet de boel resetten, minder praten en zich op de toekomst richten. De 2022-titels zijn in principe verloren. Ze moeten nu hard werken om volgend seizoen weer sterk aan de start te komen. Er ligt nog veel werk voor het team. De coureurs zijn niet verantwoordelijk voor de gebeurtenissen in Hongarije. Zij gaven alles voor een zo goed mogelijk resultaat, maar de auto ging niet op de harde band. Het was niet om over naar huis te schrijven. We zagen bij Mercedes dat ze door een soortgelijke strategie verloren. De verkeerde strategie werd zaterdag al ingezet. Dat valt niet te rechtvaardigen."

De Formule 1 geniet na dertien Grands Prix nu van een zomerstop. Volgens Minardi het ideale moment voor Ferrari om de boel op een rijtje te zetten. "De komende drie weken moeten ze goed bijkomen en plannen maken voor het einde van dit seizoen en ook al voor 2023. Bepaalde fouten zijn een gevolg van volwassenheid die ontbreekt maar er wel moet zijn. De auto is er, maar het team nog niet. Het is zaak dat ze harder gaan werken om het niveau van Red Bull en Mercedes te bereiken, qua team dan."