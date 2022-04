Gian Carlo Minardi vervangt voormalig Force India-teambaas Bob Fernley, die in december 2020 onder leiding van toenmalig FIA-president Jean Todt in deze functie begon. Afgelopen december werd bekend dat Mohammed Ben Sulayem de Fransman zou opvolgen als nieuwe FIA-president en dat ook Fernley niet door zou gaan als voorzitter van de FIA single seater commissie. Fernley volgde eind 2020 Stefano Domenicali op, die Chase Carey verving en aan de slag ging als F1 CEO. De commissie werd in 2010 opgericht en overziet alle klassen onder de Formule 1, waarbij de focus met name op de Formule 2, Formule 3, Formule 4 en Formula Regional ligt.

Bij de aankondiging van de nieuwe aanstelling liet de FIA weten dat "Minardi toezicht zal houden op de single seater commissie die de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gespeeld bij de hervorming van de portefeuille van junior categorieën, waarbij innovatieve technologieën en veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd". Mohammed Ben Sulayem is blij met Minardi: "Ik ben zeer content met de verkiezing van Gian Carlo Minardi tot voorzitter van de FIA single seater commissie. Hij is een belangrijk figuur in de autosport. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken aan de verdere ontwikkeling van deze raceklassen over de hele wereld."

Begin jaren zeventig werd Minardi bekend met zijn eigen F2-team genaamd Everest. Begin jaren tachtig begon hij met bouwen van zijn eigen F2-auto's, waarna de Italiaan in 1985 de overstap waagde naar de Formule 1. Twintig jaar lang bleef de naam Minardi in de koningsklasse, waarbij Paul Stoddart het team in de laatste jaren in bezit had. Onder meer Robert Doornbos en Christijan Albers reden voor Minardi. Jos Verstappen sloot zijn F1-loopbaan in 2003 bij de Italiaanse renstal af. In de zomer van 2005 nam Red Bull het team over en liet het vanaf 2006 als Scuderia Toro Rosso doorgaan, waar Max Verstappen in 2015 debuteerde.

Minardi verdween niet uit de autosport. In 2004 ging hij als voorzitter aan de slag bij de Automobile Club d'Italia’s Land Speed Records Commission. In 2020 werd de Italiaan voorzitter van de organisatie van het circuit van Imola, dat eerder dat jaar terugkeerde op de F1-kalender als de Grand Prix van Emilia-Romagna.