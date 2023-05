Fernando Alonso verliet na 2018 de Formule 1, maar maakte in 2021 zijn rentree bij Alpine. Na twee seizoenen stapte hij begin dit jaar over naar Aston Martin en dat is vooralsnog een goede zet gebleken. In vijf Grands Prix bezocht Alonso al vier keer het podium en bivakkeert hij op P3 in het kampioenschap. De man uit Oviedo mag dan wel op leeftijd zijn - al is 41 jaar natuurlijk nog steeds jong - aan snelheid heeft hij nauwelijks ingeboet en dat is ook voormalig teamgenoot Giancarlo Fisichella niet ontgaan. Hij stelt dat Alonso het nog in zich heeft om nog een keer de titel te pakken voordat hij stopt.

"Ik denk dat Fernando met een goede auto nog een wereldtitel kan winnen", zegt Fisichella tegen Sky Sports. "Fernando wordt ouder maar tegelijkertijd sneller. Ik begrijp niet hoe hij dat voor elkaar krijgt! Hij was mijn teamgenoot bij Renault in 2005 en 2006. We wonnen toen het constructeurs- en rijderskampioenschap. Het was geweldig om met hem te werken. Ik vind het mooi voor hem dat hij in een goede vorm verkeert en nagenoeg elke race een podium scoort."

Alonso staat nu tot eind 2024 onder contract bij Aston Martin, dat het hoofdkwartier in Silverstone heeft. Die plaats is voor de nu 50-jarige Fisichella niet onbekend. In zijn F1-loopbaan reed hij onder meer voor Jordan en Force India. De Italiaan is onder de indruk van de reuzensprong die zijn voormalig werkgever heeft gemaakt. "Ze zijn echt bizar sterk. De auto is zo goed", gaat hij verder. "In de race lijkt het wel een van de auto's die het beste met de banden om kan gaan. Het is een geweldig team. Ze zijn zeer snel volwassen geworden."

Fisichella reed in totaal veertien F1-seizoenen. In zijn carrière reed hij, naast Jordan, Force India en Renault, ook voor Minardi, Sauber en Benetton. In totaal won hij drie Grands Prix. Zijn loopbaan sloot hij in 2009 af bij Ferrari. Na een ijzersterke Grand Prix van België bij Force India werd hij gevraagd om de geblesseerde Felipe Massa te vervangen, dit nadat Luca Badoer nogal worstelde in de F60. Fisichella werd daarmee de voorlopig laatste Italiaan die in actie kwam voor de Scuderia. Zijn beste resultaat bij Ferrari werd een negende plek in Italië.

Giancarlo Fisichella in actie met de Ferrari F60. Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images