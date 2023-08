Instanties bezorgd over snusreclame McLaren tijdens F1 Zandvoort

Het team van McLaren is in aanloop naar de Grand Prix van Zandvoort bezig met een promotietour door het land heen en heeft daarbij ook reclame-uitingen die normaal op de MCL60 staan meegenomen. Ook sponsor VELO staat op de promotionele stukken en daarover is veel te doen. Het is namelijk een bedrijf dat snus-tabak produceert, een vorm van tabak dat onder de bovenlip geplaatst wordt om zo snel de verslavende stof nicotine in de slijmvliezen te krijgen. De aanwezigheid van deze reclame heeft geleid tot bezorgdheid bij verschillende gezondheidsorganisaties, waaronder het KWF en de Hartstichting. Deze organisaties maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van dergelijke sponsoring tijdens de Nederlandse Grand Prix. Carla van Gils, de directeur van het KWF, deelt haar zorgen: "Het is ronduit bizar dat er reclame gemaakt mag worden voor iets dat verboden is. Het laat maar weer eens zien hoe de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te blijven maken om zo ziekmakende en dodelijke business in stand te houden."

Ondanks dat het goedje verboden is, mag er nog wel reclame voor gemaakt worden. Dit heeft te maken met onder welke wet het valt, nu valt snus namelijk nog onder de Warenwet. De regering is met een wijziging bezig om snus onder de Tabakswet te krijgen, maar dat zal voor de GP van Nederland te laat komen waardoor reclame niet verboden is. Wel hebben de instanties een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie, zij claimen dat de reclame in strijd is met de goede smaak en het fatsoen en op die grond alsnog verboden moet worden. Bovendien vinden zij dat deze sponsoring in strijd is met de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Daarin staat vastgesteld dat reclames geen gedrag mogen aanmoedigen dat schadelijk is voor de gezondheid.

Het is overigens nog allerminst zeker dat McLaren inderdaad met de VELO-sponsoring tijdens de Nederlandse GP aan de start zal verschijnen. De renstal rijdt het hele seizoen met wisselende sponsoring en het bedrijf was bijvoorbeeld tijdens de race op Silverstone wel op de auto te zien, om op Spa niet meer op de wagen te staan. In 2021 en 2022 was de merknaam VELO echter wel op de sidepods en voorvleugels van de McLaren-bolides te zien.