Gezamenlijke GP F1 en MotoGP? "Als het kan, doen we het"

De Formule 1 en MotoGP bestaan al vele jaren naast elkaar en proberen telkens weer zo veel mogelijk om de kalenders zo in te plannen dat er niet te veel clashes zijn. Dat is de afgelopen tijd een grotere uitdaging geworden doordat beide kampioenschappen hun kalenders flink hebben uitgebreid. De MotoGP werkt dit jaar 22 races af terwijl de Formule 1 nu wel hoopt de geplande 24 races te rijden. Vorig jaar clashten door de overvolle kalenders de seizoenfinales van de F1 en de MotoGP met elkaar: de F1 reed in Abu Dhabi, MotoGP in Valencia.

Iets waar beide partijen een tijdje van dromen, is het organiseren van een gezamenlijke Grand Prix. Dan zouden dus zowel de F1 als de MotoGP in hetzelfde weekend op hetzelfde circuit in actie komen. Ook vandaag de dag houden deze partijen zich nog bezig met die mogelijkheid, zoals Dorna-baas Carmelo Ezpeleta laat doorschemeren. "Met Stefano Domenicali, met wie ik al vele jaren een buitengewone relatie heb, hebben we hier lang over nagedacht", vertelt Ezpeleta aan Marca. "Het is niet makkelijk, maar we denken er altijd aan. Als het kan, zullen we het doen."

Met dat laatste snijdt Ezpeleta juist wel het grootste probleem aan: er zitten veel haken en ogen aan het organiseren van een Grand Prix waarin de twee totaal verschillende categorieën de baan op gaan. Er moet dan allereerst gekeken worden naar circuits die voor zowel de F1 als de MotoGP zijn gehomologeerd. Dat is niet zozeer het grootste probleem, aangezien circuits als Austin, Barcelona, Losail, de Red Bull Ring (met een iets andere lay-out) en Silverstone op beide kalenders te vinden zijn. Aan die circuits zijn dan wel aanpassingen vereist om het voor beide kampioenschappen veilig te maken. Zo werkt de MotoGP de laatste paar jaren juist vaker met luchtkussens in de bochten terwijl de Formule 1 vaak de Tecpro-barriers inzet.

De logistieke puzzel is ook een van de grote struikelblokken. De Formule 1-paddock neemt op de meeste circuits als de gehele ruimte in beslag terwijl de MotoGP niet alleen de hoofdklasse, maar ook de Moto2 en Moto3 met zich meebrengt. Daardoor is het op veel circuits simpelweg onmogelijk om alle teams te kunnen stallen. Bovendien is het dan nog maar de vraag hoe het financiële plaatje eruit komt te zien. De F1 en MotoGP genieten allebei van heel andere sponsors en dan moet er ook nog een overeenkomst komen voor de verdeling van de inkomsten. Circuits moeten zich dan ook afvragen wat het voordeel is van de twee klassen in één weekend, aangezien de kaartverkoop dan ook beperkt wordt. Zo blijft het voorlopig ook gewoon een droom voor de F1 en MotoGP.