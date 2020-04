Vettel: 'Belachelijke' downforce compenseert te zware auto's niet

Het gewicht van een Formule 1-bolide is in het laatste decennium in rap tempo toegenomen. Vooral de introductie van de hybride V6-turbomotoren heeft daarbij een aardige duit in het zakje gedaan: waar auto’s in 2010 inclusief coureur nog 605 kilogram wogen, ligt het minimumgewicht sinds de introductie van de halo op 746 kilogram. Door het enorme vermogen van de motor en de downforce die de bolides produceren worden er weliswaar ronderecords gereden, maar Ferrari F1-coureur Sebastian Vettel is duidelijk dat hij van mening is dat het gewicht fors naar beneden moet.

“Wat betreft downforce zijn de auto’s fenomenaal: het is belachelijk hoeveel downforce we hebben en hoe snel we zijn in de snelle en medium snelle bochten”, vertelde de Duitser in een exclusief interview met Motorsport.com. “Maar op lage snelheid voel je het gewicht. Dat weet je als je de auto in een chicane of hairpin van de ene naar de andere kant gooit. Naar mijn mening zijn de auto’s te zwaar. Ik denk dat we wat downforce kwijt kunnen raken, we hebben het niet nodig, maar ik heb liever dat de auto’s lichter zijn. Over het algemeen blijven de rondetijden hetzelfde, en misschien wordt het zelfs sneller.”

Vettel denkt dat het gewicht van de auto’s, ondanks de veiligheidsverbeteringen van de afgelopen jaren, teruggebracht kan worden richting de 600 kilogram die een decennium geleden gebruikelijk was. Het gevoel dat de auto’s dan moeten hebben, is zoals een kart. “Het is een compleet ander gevoel”, zei Vettel. “Als je in een kart stapt, word je naar ratio het meest verrast door het gewicht, omdat je niet zoveel vermogen hebt. Door het feit dat je zo weinig gewicht hebt, kan de kart goed manoeuvreren en in verhouding zeer, zeer snel zijn. Je hebt natuurlijk geen aerodynamica, dus je bent niet snel genoeg, maar dat is iets wat we missen. We missen het spelende gevoel. Er zit traagheid in de massa en dat voel je gewoon.”

Met medewerking van Roberto Chinchero