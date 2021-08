Geweldig teamwork Alonso: "En ik heb Max ook nog kunnen helpen"

Alonso vierde dit weekend zijn veertigste verjaardag, maar liet op de Hungaroring zien nog lang niet versleten te zijn. Op het circuit waar hij in 2003 zijn eerste F1-overwinning wist te pakken, toonde hij andermaal aan uit het goede racehout te zijn gesneden. Terwijl Hamilton op verser rubber aan een verwoede inhaaljacht bezig was, liet de tweevoudig wereldkampioen van Alpine zich van zijn beste kant zien. Hij hield Hamilton rondenlang van het lijf door zijn auto bijzonder slim te positioneren en Hamilton keer op keer in dezelfde val te lokken, namelijk: de Mercedes-coureur naar de buitenkant dwingen en de auto vervolgens vol overgave breed te houden.

"Ik heb mijn best gedaan hoor, echt alles gegeven. Ik wist vooraf dat het moeilijk zou worden om Lewis achter me te houden, maar dit was heel belangrijk voor Esteban om de race te kunnen winnen", laat Alonso met een brede lach voor de camera van Ziggo Sport weten. "Hamilton kwam er echt heel snel aan, dus ik moest me breed maken. En niet te vergeten, dit was natuurlijk ook belangrijk voor Max", grapt de man op de vijfde stek.

Respect voor Ocon, Hamilton is "altijd aan het zeuren"

De lach was na afloop van de race niet van zijn gezicht te krijgen, al was dat tijdens de wedstrijd wel iets anders. "Ik heb er niet echt van dat gevecht met Lewis genoten hoor. Ik kan je vertellen: het was vooral extreem stressvol. Hij had op dat moment een enorm voordeel qua snelheid. Iedere ronde dat we Hamilton achter ons konden houden, voelde eigenlijk als een klein wonder. Maar ik ben erg blij dat ik het zolang kon volhouden. Dit is ook meteen mijn beste resultaat van het seizoen en voor ons als team natuurlijk een prachtige overwinning."

Bij het uitstappen stond Alonso al klappend op zijn teamgenoot te wachten, hetgeen aangeeft dat hij het de jonge Fransman zeer gunt. "Er kwam wel wat geluk bij kijken, dat moeten we heel eerlijk zeggen, zeker als je ziet wat er bij die eerste start gebeurde. Maar ach, wij hebben dit jaar al veel pech gehad en daar hebben we nooit een punt van gemaakt. Nou we eens geluk hebben, zullen we dus ook geen sorry zeggen." Een punt maken deed Hamilton overigens wel via de boordradio. De WK-leider klaagde steen en been over het agressieve verdedigen van Alonso en vroeg de wedstrijdleiding om in te grijpen, al had hij geen enkel recht van spreken. Alonso heeft er dan ook maling aan: "Ach Lewis, hij is altijd aan het zeuren. Ik heb in ieder geval niks van de FIA gehoord, dus in mijn optiek was er helemaal niets aan de hand."