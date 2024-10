Niet de zege van Charles Leclerc in de Formule 1 Grand Prix in Austin is het gesprek van de dag, maar er zal nog veel nagepraat worden over de strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris. Verstappen werd het vuur aan de schenen gelegd en de Nederlander werd zelfs ingehaald door zijn titelconcurrent, maar volgens de wedstrijdleiding was dat op een niet legale wijze. McLaren is woest, Red Bull Racing snapt de beslissing wel. Oordeel zelf op basis van de beelden

Video: Het moment van de race uit een andere hoek