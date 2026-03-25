Audi krijgt lof voor eigen F1-motor: "Die is echt heel goed"

Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

Ferrari past voor GP Japan strategie aan: focus op energiebeheer

MotoGP belooft verbeteringen na problemen GP Brazilië

Voormalig Alpine WEC-vicevoorzitter gaat aan de slag bij ACO

Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"
Formule 1 GP van Japan

Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

McLaren houdt ondanks de tegenslagen in de openingsronden van het F1-seizoen de moed erin, Het team ziet kansen richting Suzuka, waar andere uitdagingen wachten dan in Melbourne en Shanghai.

Mike Mulder
Mike Mulder
2026 is nog niet het jaar van McLaren. De constructeurskampioen van de twee voorbije Formule 1-seizoenen, kende een matige start in Melbourne met een DNF voor Oscar Piastri en een vijfde plaats voor Lando Norris. In China noteerde de renstal uit Woking op zondag zelfs een dubbele DNS. De balans na twee Grands Prix is een totaal van 18 punten en een achterstand in de strijd om de constructeurstitel van nu al 80 punten op Mercedes

Ondanks die kille cijfers zit technisch directeur Mark Temple niet bij de pakken neer. Hij maakt in zijn voorbeschouwing op de Japanse Grand Prix een klinische analyse van de eerste twee races van het Formule 1-seizoen 2026. Volgens de ingenieur hebben de Grands Prix in Australië en China direct laten zien hoe veelzijdig de nieuwe generatie auto’s en krachtbronnen zijn. "Als we terugkijken op de openingsronden, dan hebben we twee heel verschillende circuitlayouts gezien", aldus Temple. "De Grand Prix van Australië op Melbourne Park kende middel- en hogesnelheidschicanes, terwijl het Shanghai International Circuit in China juist lange bochten op lage en middelhoge snelheid biedt."

Die verschillen hadden meteen invloed op de manier waarop teams met de nieuwe motoren moesten omgaan, aldus de Engelsman. "Hoewel we nog in de vroege fase van deze nieuwe generatie auto's zitten, hebben we al twee totaal verschillende uitdagingen en vereisten gezien, wat betreft energieterugwinning en -inzet. Dat heeft invloed op zaken als rijstijl en racestrategie."

Teams moeten zich dus razendsnel aanpassen aan uiteenlopende omstandigheden, iets waar McLaren volgens Temple juist energie uit haalt. Met de volgende race op het iconische Suzuka Circuit verwacht McLaren opnieuw een ander type uitdaging, al ziet Temple parallellen met Australië. "Suzuka blijft een uniek en uitdagend circuit met zijn iconische bochten, maar is net als Melbourne een baan waar minder energie beschikbaar is."

Energiebeheer zal opnieuw een sleutelrol spelen

"We verwachten daarom op meerdere plekken op het circuit effecten van energieterugwinning te zien, bijvoorbeeld bij het ingaan van bocht 1", vervolgt Temple. "Dat wordt een belangrijk punt om te optimaliseren, samen met de prestaties van het chassis en de banden."

Ondanks de tegenslagen van de eerste races blijft het gevoel binnen McLaren positief. "We wisten dat 2026 veel nieuwe uitdagingen met zich mee zou brengen, maar we zullen ons blijven ontwikkelen", benadrukt Temple.

Audi krijgt lof voor eigen F1-motor: "Die is echt heel goed"

Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio
