Gesprekken over budgetplafond stilgelegd na overlijden Mateschitz

Dietrich Mateschitz overleed zaterdag op 78-jarige leeftijd. Hij was al langere tijd ziek. Eerder in het raceweekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten lag de nadruk voor Red Bull Racing op de gesprekken met de FIA over de vermeende schending van het kostenplafond. "Na het overlijden van de heer Mateschitz zijn alle gesprekken met de FIA over de Cost Cap en de volgende stappen tot nader order opgeschort", zo laat Red Bull Racing zondag weten. "De deadline voor een akkoord is verlengd en we verwachten dat de gesprekken in het midden van de week worden hervat", aldus de renstal van Max Verstappen.

Red Bull Racing zou vorig jaar een overtreding hebben begaan door meer geld uit te geven dan het budgetplafond. Het team uit Milton Keynes bleef met de eigen berekeningen onder de grens van 145 miljoen dollar, maar volgens de FIA-richtlijnen is het team eroverheen gegaan - naar verluidt met zo'n 1,8 miljoen. Het zou te maken hebben met verschillende interpretaties, bijvoorbeeld over de catering, ziektekosten, 'gardening leave' van Dan Fallows, de belastingregels in Engeland en reserve-onderdelen die inmiddels voor (show)runs worden gebruikt.

Teambaas Christian Horner reageerde zaterdag fel op de verdenking. Volgens hem heeft het team "absoluut geen voordeel behaald" door een kostenoverschrijding. Hij wil dan ook volledige openheid van zaken geven. "We zitten nu midden in een proces met de FIA", zei Horner zaterdag op Circuit of The Americas. "Hopelijk kunnen we hier binnenkort in alle openheid over praten en vertellen waarom we volgens ons onder het budgetplafond zijn gebleven."

In Austin vonden gesprekken plaats tussen Horner en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem over de kwestie, waarbij Horner aangaf dat hij een snelle oplossing voor de zaak wil. De gesprekken gaan momenteel over een zogeheten Accepted Breach Agreement, waarbij Red Bull toegeeft het budgetplafond te hebben overschreden en een overeenkomst sluit met de FIA. Horner hoopte dit weekend tot een akkoord te kunnen komen. Hij vreest anders een proces dat wel zes tot negen maanden kan duren. "Dat is niet onze bedoeling", aldus Horner. "We willen 2021 afsluiten. Ik denk dat we gezonde en productieve discussies hebben gehad met de FIA. Ik heb goede hoop dat we in de nabije toekomst tot een conclusie kunnen komen."