Zeer bijzonder F1-item Max Verstappen wordt geveild voor goed doel

De Grand Prix van Canada was misschien niet de meest enerverende race van het Formule 1-seizoen tot dusver, maar wel een zeer gedenkwaardige voor Red Bull Racing en Max Verstappen. Laatstgenoemde kwam met zijn 41ste F1-zege op gelijke hoogte met Ayrton Senna, al benadrukt de Nederlander zelf altijd dat verschillende carrières en verschillende tijdperken niet te vergelijken zijn. Dat gezegd hebbende, is het ook voor hem een mijlpaal om bij stil te staan. "Ik had als kind nooit gedacht om überhaupt in dit lijstje te komen." Een minstens zo bijzondere mijlpaal is dat Red Bull Racing na de zege van Verstappen is toegetreden tot de club van honderd, teams met minstens honderd F1-zeges op hun palmares. "Ik heb er 41 stuks van behaald, dus misschien wordt het maar eens tijd voor een nieuw contract", grapte Verstappen daarover tijdens de persconferentie.

De race-overall die Verstappen afgelopen zondag in Montreal heeft gedragen, wordt nu geveild voor het goede doel. Red Bull Racing slaat de handen ineen met F1 Authentics - onderdeel van Memento Exclusives - om een uniek stukje (Nederlandse) F1-geschiedenis beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden en om geld op te halen voor Wings for Life. Dat goede doel probeert een remedie te vinden tegen ruggenmergletsel om zo mensen met een dwarslaesie te kunnen helpen. De hoogste bieder krijgt niet alleen het gesigneerde racepak van Verstappen, maar krijgt daar ook een meet-and-greet bij. De gelukkige krijgt het pak namelijk uit handen van de wereldkampioen in Milton Keynes en krijgt daar ook meteen een rondleiding door de Red Bull-fabriek bij.

"In samenwerking met Max en F1 Authentics veilen we ditmaal een zeer bijzonder item om Wings for Life, ook het goede doel van ons team, te helpen", laat Christian Horner weten. "Max zal de overall zelf aan de hoogste bieder overhandigen op onze Technology Campus in Milton Keynes. Dit racepak heeft nu al een bijzondere plek in zowel de racegeschiedenis van onszelf als ook in die van Max. Honderd procent van de opbrengst gaat direct naar het onderzoek tegen ruggenmergletsel", verzekert de Red Bull-teambaas.

Bieden kan via de website van F1 Authentics - hier te vinden. Het eerste bod staat op vijfduizend pond.