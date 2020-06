Gesigneerde helm Verstappen scoort op veilingsite Catawiki #adv

Zo is er een speciale veiling met Niki Lauda-attributen als gesigneerde racehelmen, foto’s, raceposters en een gesigneerd exemplaar van de befaamde rode pet die de drievoudig wereldkampioen in de paddock altijd droeg. Naast deze veiling ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden Oostenrijker, organiseert Catawiki nog eens drie Formule 1-veilingen: één bestaat uit modelauto’s, één heeft automobilia zoals raceposters en foto’s en tot slot is er een exclusieve veiling met voorwerpen die in de Formule 1 zijn gebruikt, zoals gebruikte auto-onderdelen.

De collectie modelauto’s bevat onder ander Mario Andretti’s Gold Leaf Lotus 49B uit 1968 (1:18) en een gelimiteerd 1:18-model van Max Verstappen’s RB15, uitgevoerd in de speciale kleurstelling waarmee hij begin 2019 op Silverstone de shakedown reed. In de automobilia-veiling wordt onder andere een ingelijste 1:43 #33 RB14 aangeboden, gelimiteerd uitgegeven na de overwinning van Verstappen tijdens de Mexicaanse Grand Prix van 2018.

Topstuk van de exclusieve F1-veiling is een door Verstappen gesigneerde racehelm uit 2018. Het hoogste bod op de helm staat momenteel al op €7.500. Ook een gedragen raceoverall (€7.000) van Verstappen, een replicahelm van Ayrton Senna (€1.000) en een paar gebruikte handschoenen van Lewis Hamilton (€800) doen het goed.

Geïnteresseerden die nog een bod willen wagen, hebben nog even de tijd. De vier Formule 1-veilingen op Catawiki sluiten eind mei. Volgens het Nederlandse bedrijf is er sinds de uitbraak van de coronacrisis massale belangstelling voor de veiling van sportmemorabilia. In vergelijking met de maand maart, is afgelopen april het aantal biedingen op sport gerelateerde artikelen met 29 procent gestegen. Ook het aantal unieke bieders steeg in dezelfde periode, met 26 procent.