Aan het begin van het seizoen was het Mercedes-coureur George Russell die vaak zijn teamgenoot Lewis Hamilton te snel af was in de kwalificatie, maar richting de zomerstop waren deze rollen vaak omgedraaid. Het resulteerde voorafgaand aan het F1-weekend in Zandvoort in een 7-5 voorsprong voor Hamilton in het onderlinge kwalificatieduel. Russell wist wat hem te doen stond en sloeg op Zandvoort toe. Waar de jonge Brit derde werd, moet Hamilton de race van zondag vanaf een teleurstellende dertiende plek starten.

"Het was een goede sessie en ik ben blij hier op P3 te staan", vertelt Russell na afloop van de kwalificatie. "De kwalificatie was aan het begin van het jaar één van mijn sterkste punten, maar dat ging daarna steeds vaker mis. We hebben wat nieuwe ideeën bedacht en zijn gereset. Dit is een goede plek om morgen voor een podiumplek te gaan." Over zijn eigen ronde was de Britse coureur erg tevreden, maar had wel moeite met de wisselende omstandigheden: "We hadden het moeilijk in de natte omstandigheden en op het crossover-punt naar slicks om daar de temperatuur in de banden te krijgen." Ook deed Russell alvast een kleine voorspelling voor morgen. "Max [Verstappen] zal wel weer zijn zondagse ronde doen en naar het publiek zwaaien, maar hopelijk kunnen wij morgen het gevecht aan met Lando [Norris], Alex [Albon] en de rest van de jongens."

Misschien wel de grootste verrassing van de dag was het team van Williams. De Britse renstal heeft de afgelopen seizoenen moeten vechten voor elk punt, maar in Zandvoort stonden beide auto's in de top-tien tijdens de kwalificatie. Alexander Albon verbaasde de F1-wereld met een vierde tijd, Logan Sargeant kwam voor het eerst in zijn carrière in Q3, maar verknalde zijn kans op meer met een harde crash. Russell heeft een verleden bij het team en is dan ook verheugd om te zien dat zijn voormalige werkgever er zo goed voor staat. "Ik zag voor de sessie de jongens aan de pitmuur al erg blij zijn met hun performance. Ik vloog met Alex hier naartoe en vroeg aan hem 'wat zijn je verwachtingen?'. Hij dacht dat ze heel slecht zouden zijn, maar dat had hij verkeerd. Dus goed gedaan Max, maar ook goed gedaan Alex en Williams.