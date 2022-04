Berger ziet potentie in Red Bull-Porsche: “Merken passen goed bij elkaar”

Voor het Grand Prix-weekend in Australië heeft de raad van toezicht van de Volkswagen Group zich positief uitgelaten over de F1-plannen van Audi en Porsche. Alhoewel beide merken benadrukken dat er formeel nog geen besluit is genomen, staan alle lichten wel op groen. VW wacht naar verluidt op de Formule 1 en FIA om de 2026-regels formeel bekend te maken en kan daarna naar buiten treden. Waar rond Audi nog veel vraagtekens bestaan, is de richting van Porsche al duidelijk. Het merk uit Weissach moet een langdurige samenwerking aangaan met Red Bull. Porsche zal de handen ineenslaan met Red Bull Powertrains, al zal het partnerschap (ook financieel) verder gaan dan dat.

Gerhard Berger, voormalig F1-coureur en tegenwoordig voorman van de DTM, ziet de samenwerking al helemaal voor zich. “Red Bull en Porsche kunnen goed samen passen. Of ik moet eigenlijk zeggen: ze zullen goed samen passen. Ik heb namelijk sterk het idee dat het gaat gebeuren”, laat de man uit Wörgl aan Motorsport.com weten. “Ik vind het vooruitzicht super. Alleen al vanuit marketingoogpunt passen Red Bull en Porsche perfect bij elkaar. Die combinatie heeft iets verfrissends.”

Angst dat het op termijn – net als met Renault – gaat botsen met de motorpartner heeft Berger niet. “Dit wordt een hele andere samenwerking. Renault was echt een motorleverancier, maar Porsche zal veel meer een partner worden. In dat opzicht wordt het een samenwerking tussen twee partijen op ooghoogte. Daarnaast past Porsche als merk 100.000 keer beter bij Red Bull dan Renault”, is de tienvoudig Grand Prix-winnaar helder. “Ik denk echt dat Red Bull-Porsche een coole combinatie is.”

Daarnaast weet Berger dat de VW Group meestal niet over één nacht ijs gaat. Dat er nu al over 2026 wordt gesproken, zegt iets over de voorbereiding. Bovendien weet de Oostenrijker nog goed hoe serieus Audi de DTM heeft aangepakt en hoe de laatste jaren onder het Class One-reglement werden gedomineerd door het merk met de ringen. “Audi heeft een uitstekende motorafdeling. Als Audi in de Formule 1 stapt, dan denk ik dat ze het daar ook goed gaan doen. Technisch gezien zijn ze namelijk erg sterk. In de DTM hebben ze met hun motor zo nu en dan met de anderen gespeeld.”