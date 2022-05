De eerste vier races van het seizoen verliepen voor Red Bull Racing op z’n zachtst gezegd wisselvallig. Max Verstappen zegevierde in Saudi-Arabië en Imola, maar haalde in Bahrein en Australië de vlag niet. Concurrent Charles Leclerc kende een constanter begin en bouwde daardoor een riante voorsprong in de titelstrijd op. Een onnodige fout in de Grand Prix van Emilia-Romagna gaf Verstappen de gelegenheid om aardig wat punten in te lopen op de Ferrari-coureur. Ondanks de voorsprong van de Monegask van 27 punten zet Gerhard Berger zijn geld op Red Bull Racing.

“Ik denk dat Red Bull dit jaar echt in het voordeel is, ook al is dat in de eerste races nog niet echt duidelijk gebleken. De auto is natuurlijk ook wat zwaar. Ik denk dat ze nog wel wat achter de hand hebben”, legt Berger uit bij Servus TV. “In de eerste races was de stabiliteit nog niet op orde. Ook de bandentemperatuur werkte niet naar behoren. Op de momenten dat de bandentemperatuur wel goed was, waren ze snel.”

De Oostenrijker ziet nog een andere reden waarom Red Bull dit jaar de overhand gaat krijgen in de titelstrijd: “Perez heeft een reuzenstap gemaakt, maar zit wel duidelijk achter Max. Dat houdt in dat hij een perfecte nummer 2 voor Max is. Als ik dan naar Ferrari kijk, zijn ze sneller, hebben geen balansproblemen gekend, hebben de bandentemperatuur onder de knie en konden goed aanvallen. Ik zie echter ook een nadeel met Sainz. Hij is een goede rijder, maar wil niet graag tweede viool spelen, ook niet als het een paar keer misgegaan is. Ik denk echter niet dat Ferrari nu tegen Sainz kan zeggen: jij gaat de rug van Charles dekken. Daardoor gaan ze natuurlijk ergens punten van elkaar wegnemen. En dat speelt Red Bull zeer goed in de kaart.”

"Max is nog altijd de agressievere"

Hoewel Berger verwacht dat Red Bull aan het einde van het jaar met de hoofdprijzen aan de haal gaat, denkt hij niet dat Leclerc zonder slag of stoot opgeeft. “Afgelopen jaar hebben heel wat journalisten me gevraagd of beide Ferrari-coureurs wel goed genoeg zijn voor Ferrari. En ik antwoordde keer op keer: geef ze de juiste auto en dan zijn ze goed genoeg. Nu heeft Ferrari een auto gebouwd die goed genoeg is, en nu zullen we zien hoe goed ze echt zijn. Het ziet ernaar uit dat Leclerc qua snelheid tot de absolute top behoort, maar in duels met Max zie je dat Max nog altijd de agressievere is. En die fout in Imola had hem natuurlijk nooit mogen gebeuren. Als je kijkt naar de titelstrijd van afgelopen jaar, was het aan het einde zo spannend dat dit soort fouten je duur kunnen komen te staan. Charles is een goede rijder, maar nu moet hij presteren. We zullen zien.”

