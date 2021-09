Berger: "Wereldtitel Verstappen zou goed zijn voor variatie in F1"

In de DTM heeft Red Bull-protegé Liam Lawson - overigens een toekomstige klant voor de Formule 1 - de touwtjes in handen, al zitten er slecht twintig punten tussen de eerste vier in het kampioenschap. Het maakt dat de titelstrijd wagenwijd open ligt en hetzelfde valt te zeggen in de Formule 1. Daar leggen Hamilton en Verstappen elkaar iedere week het vuur na aan de schenen, met veel spanning en aanvaringen zoals in Monza tot gevolg. "Hoe ik daarnaar kijk?", herhaalt Berger de vraag nog eens op het TT Circuit Assen. "Voor mij is dat gewoon een race-incident. Maar als je echt wilt kijken wie het meeste had kunnen doen om die crash te voorkomen, dan was dat waarschijnlijk Max. Daardoor heeft hij ook die gridstraf gekregen."

"Maar veel belangrijker is: dit is echt racen en dit is wat de Formule 1 nodig heeft. We hebben eindelijk twee zwaargewichten die tegen elkaar strijden. Dat ze voor verschillende teams uitkomen, maakt het nog veel beter. Hier heeft de Formule 1 jarenlang op gewacht, dit is van levensbelang voor de sport. Als Ferrari er ook nog eens bij komt, dan wordt het helemaal volle bak op de tribunes", analyseert de voormalig F1-coureur. In de titelstrijd van dit jaar is Berger onder de indruk van Verstappen, zo laat hij aan Motorsport.com Nederland weten. "Max komt nu niets meer tekort, hij zit op hetzelfde niveau als Lewis in mijn optiek. Hij maakt helemaal geen fouten meer. Kijk ook maar naar Zandvoort, daar heb ik hem onder extreme druk geen enkele misser zien maken. Dat is geweldig om te zien, beide coureurs zijn sowieso erg speciaal."

Die laatste constatering maakt dat Berger beide heren de wereldtitel wel gunt. "Voor de sport als geheel zou het goed zijn als er iets verandert en als Max dus de titel pakt. Maar dat gezegd hebbende, is het ook geweldig dat Lewis na al die jaren nog steeds op dit extreme niveau kan presteren, dat hij nog steeds het 'killer instinct' heeft en dat hij ook de discipline nog steeds kan opbrengen. In dat opzicht zou ik Lewis ook wel graag de beste aller tijden zien worden. Maar goed, we hebben Lewis nu al vier jaar op rij zien winnen en Max is inmiddels ook uitgegroeid tot een superster. In dat opzicht zou het goed zijn als de jongeling aan het langste eind trekt", vervolgt Berger zijn verhaal in Assen. Het ideale scenario heeft de man uit Wörgl al klaarliggen. "Laat Max nu maar winnen en volgend jaar weer hetzelfde gevecht hebben met Lewis. Dan mag Lewis in 2022 wel zijn achtste wereldtitel pakken, aangezien dat ook geweldig zou zijn voor de Formule 1. En als Ferrari en McLaren ook nog mee gaan doen, dan is het helemaal feest."

Video: Hoogtepunten van de tweede DTM-race op het TT Circuit Assen