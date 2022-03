Berger: ”Gasly goed genoeg voor tweede kans bij Red Bull”

Red Bull Racing stelde Pierre Gasly voor het seizoen 2019 aan als opvolger van Daniel Ricciardo. De Franse coureur presteerde niet naar behoren en werd na een half jaar vervangen door Alexander Albon. Gasly werd teruggezet naar Scuderia Toro Rosso, het huidige AlphaTauri. Daar maakt hij een uitstekende indruk, met een overwinning in de spectaculaire Italiaanse Grand Prix van 2020 als hoogtepunt. Als Gasly zo doorgaat, dan sluit voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger niet uit dat Red Bull hem een tweede kans geeft om voor het topteam te racen.

“Als Red Bull een beslissing neemt, dan blijven ze doorgaans loyaal aan dat besluit. Ze geven je de kans, maar Gasly kreeg hem op het verkeerde moment”, zegt Berger in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Naast Max Verstappen is het sowieso niet eenvoudig, maar ik denk dat hij goed genoeg is voor een tweede kans. Hij doet het geweldig en is een goede coureur.”

Dat Verstappen zijn contract bij Red Bull heeft verlengd tot 2028 vergroot misschien de kansen van Gasly, stelt Berger. “Nu Max een contract voor altijd heeft getekend is het veel eenvoudiger, want je hoeft niet meer om te gaan met twee nieuwe coureurs”, refereert Berger aan het feit dat Verstappen voorlopig toch niet vertrekt bij Red Bull en een tweede rijder dus meer tijd zou kunnen krijgen om te wennen. “Als Gasly een goed seizoen neerzet, dan geef ik hem een goede kans.”

Gevraagd naar waar het in 2019 misging voor Gasly bij Red Bull, antwoordt Berger: “Max moest zich op dat moment ook laten zien, maar ik weet zeker dat hij vandaag de dag anders zal omgaan met zijn teamgenoot. Hij is nu de wereldkampioen en ontspannen”, legt de Oostenrijker uit. “Misschien was het voor Gasly ook wel te vroeg om het op te nemen tegen iemand als Max. Vervolgens krijg je een andere teamgenoot, die misschien niet zo snel is als Max en ben je opeens een superster. Soms ligt het ook aan de timing.”