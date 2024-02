Berger: "Max Verstappen waarschijnlijk beste F1-coureur ooit"

Max Verstappen toonde in 2023 dusdanige dominantie, dat hij opnieuw gesprek werd van de toch al veelbesproken discussie wie de beste Formule 1-coureur ooit is. De 26-jarige Red Bull-coureur won 19 van de 22 races en verbrak daarmee het decennia oude record van Alberto Ascari voor grootste winstpercentage in één seizoen en vestigde met 575 punten een nieuw record. Daardoor wordt hij vaak genoemd in het rijtje met Ayrton Senna en Michael Schumacher, ook door oud-Formule 1-coureur Gerhard Berger.

"Ik ben een beetje bevooroordeeld als het op die vraag aankomt", geeft Berger toe in gesprek met Auto, Motor und Sport. "Omdat ik met en tegen Ayrton Senna heb gereden, zet ik hem meestal op de eerste plaats. Maar daar begint de vraag: hoe beoordeel je zoiets? Dat kan eigenlijk alleen met feiten en cijfers. Dan moet je Michael Schumacher op de eerste plaats zetten. Senna maakte indruk met zijn talent en zijn bovennatuurlijke capaciteiten in de auto."

Nu vindt Berger die vraag nog een stuk lastiger door de verrichtingen van Verstappen, die de afgelopen drie jaar de F1-titel opeiste. "Met Max Verstappen hebben we iemand waardoor ik me afvraag of mijn oude inschatting nog wel klopt", geeft de tienvoudig Grand Prix-winnaar toe. "Max heeft afgelopen seizoen geen enkele fout gemaakt. Dat overkwam Senna wel af en toe. Senna en Schumacher profiteerden van het feit dat ze van jongs af aan in karts reden en in hun leven niets anders deden dan racen", stelt de Oostenrijker vast. "Dat geldt vandaag de dag voor alle coureurs."

Toch ziet Berger wel een onderscheid tussen Verstappen en die andere negentien F1-coureurs. "Verstappen racet echter nog steeds virtueel op de simulator in zijn vrije tijd. Soms wel drie [uur] per dag. Hij is hier dus altijd mee bezig. Hij speelt mentaal door waar hij wel en niet kan inhalen. Noch Senna, noch Schumacher, noch Hamilton hadden dit hulpmiddel. Het valt gewoon op dat Max altijd op de juiste plek zit. Bij de start, in de eerste bocht, in het duel. Ik kan niets bedenken wat je beter zou kunnen doen dan hij. Daarom is Max Verstappen waarschijnlijk de beste die we ooit in de Formule 1 hebben gezien."