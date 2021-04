Berger: "Verstappen kan titel winnen, waarom niet?"

Red Bull Racing lijkt afgelopen winter een grote stap te hebben gezet, niet alleen door een betere auto te bouwen, maar ook doordat de krachtbron van Honda wat meer vermogen lijkt te hebben. Bij Mercedes daarentegen is het allemaal net even een tandje minder dan in de afgelopen jaren. Berger geniet van de competitiviteit, zo laat hij in de officiële Formule 1-podcast F1 Nation weten. “Nadat we zoveel jaar één team hebben zien domineren – we wisten eigenlijk al na de eerste bocht dat als Lewis [Hamilton] vooraan zou rijden, er vervolgens niet veel meer zou veranderen – is het goed te zien dat er een echt gevecht komt. Het is fantastisch om zo’n jonge competitieve gast als Max tegen de ervaren Lewis te zien.”

Berger is er vast van overtuigd dat de Nederlander in staat moet worden geacht om Hamilton dit seizoen van de troon te stoten. “Waarom niet? Hij is vreselijk goed. Natuurlijk heeft hij niet die ervaring die Lewis heeft, en Lewis heeft hem in Bahrein uit de tent weten te lokken. Maar hij leert erg snel en in Imola zei hij: ‘Haal me maar in, maar dan ga je er wel vanaf’. Dus hij heeft die ervaring op zich wel en hij leert erg snel. Het gaat een geweldig gevecht worden.”