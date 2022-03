Berger: “Hamilton agressiever? Weet niet of dat slim is”

“Ik ben dit jaar een agressievere rijder. Wacht maar af”, sprak Lewis Hamilton in aanloop naar het nieuwe seizoen strijdlustig. De Mercedes-coureur botste in 2021 meerdere keren met Max Verstappen, maar koos zo nu en dan ook eieren voor zijn geld in de duels met de Nederlander. Dat laatste vond voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger mooi om te zien.

“Ik weet niet of dat het juiste idee is”, zegt tienvoudig Grand Prix-winnaar Berger in gesprek met onder meer Motorsport.com over het voornemen van Hamilton om dit seizoen agressiever te racen. “Lewis weet het natuurlijk wel beter, maar ik vond zijn soevereiniteit vorig jaar echt mooi om te zien. Voor mij was dat zijn grootste pluspunt. Ik weet niet of hij de juiste weg inslaat door net zo agressief te zijn als Max.”

“Ik vond het juist heel slim van hem om soms de ruimte te geven en niet te crashen, om het vervolgens op een andere manier recht te zetten. Door al zijn ervaring is Lewis heel soeverein, vind ik. Hij pakt altijd zijn kansen. Met uitzondering van Silverstone was hij perfect”, refereert Berger, oud-coureur van onder meer Benetton, Ferrari en McLaren, aan de botsing tussen Hamilton en Verstappen in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daarvoor kreeg de zevenvoudig wereldkampioen een tijdstraf van tien seconden opgelegd, desondanks wist hij de race voor eigen publiek te winnen. Verstappen viel uit door de crash en verloor daardoor kostbare punten in de titelstrijd, die hij na een zinderende finale in Abu Dhabi toch nog in zijn voordeel besliste.

“Lewis is net zo goed als Senna”

Berger reed in de jaren tachtig en negentig ruim tweehonderd Grands Prix. De Oostenrijker maakte in die tijd de rivaliteit tussen Alain Prost en Ayrton Senna van dichtbij mee. Op de vraag of Hamilton meer Prost dan Senna is, antwoordt Berger na lang nadenken. “Of misschien iets daartussenin. Senna doet me op bepaalde manieren meer aan Verstappen denken. Maar uiteindelijk, na 45 jaar hier rond te lopen, zijn Lewis en Senna de beste coureurs die ik heb gezien, al zie ik Senna nog steeds als nummer één. Zijn charisma en persoonlijkheid waren van een ander niveau, maar sportief gezien is Lewis denk ik net zo goed als Senna.”