Audi doet vanaf 2026 mee in de Formule 1. Het team kondigde eerder een samenwerking aan met Sauber en nam vorige maand officieel een minderheidsaandeel in het Zwitserse bedrijf. De Duitse autofabrikant zal in de komende jaren nog meer aandelen kopen, waarna de renstal uit Hinwil officieel het Audi-fabrieksteam in de koningsklasse wordt. Het is niet nieuw. Begin deze eeuw stapte het BMW-concern in bij Sauber om in de Formule 1 deel te nemen. Net zoals bij het Audi-project werd de krachtbron in Duitsland gebouwd en zorgden de Zwitsers voor het chassis.

Het leverde in het geval van BMW nooit echt grote successen op. Tussen 2006 en 2009 werd één Grand Prix gewonnen. Nog eens vier jaar later was BMW weer vertrokken uit de sport. In gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport verklaart Berger, die zelf rond de eeuwwisseling nog als motorsportdirecteur werkte bij BMW, wat er in het geval van BMW misging. “Vanuit het engineering-perspectief werd de BMW-cultuur er niet in gebracht, maar de Sauber-cultuur bleef overeind”, zegt hij. “Ik zal niet zeggen dat het niet goed was, maar het was niet goed genoeg om wereldkampioen te worden.”

BMW drukte volgens Berger haar winstcultuur niet door waardoor er een mix bleef bestaan tussen München en Hinwil. BMW drukte niet genoeg haar stempel om er een succes van te maken, vindt hij: “Ik heb [oprichter] Peter Sauber altijd erg gewaardeerd, maar ik denk ook dat hij een dolfijn in een bassin voor haaien was.” Met een lach: “Er waren meer haaien nodig bij BMW-Sauber om er een succes van te maken.”

Na vier jaar kocht Sauber het team terug van BMW. Sindsdien heeft het merk geen race meer gewonnen. Voorlopig staat het team nog bekend als Alfa Romeo en vanaf 2026 wordt het Audi. Bij de formatie uit Ingolstadt is men al volop bezig met de ontwikkeling van de krachtbron.