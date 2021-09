Berger hekelt acties F1 in Spa: "Hadden gewoon kunnen rijden in regen"

Fans die dit jaar de Belgische Grand Prix hebben bezocht, hebben weliswaar een bijzondere dag in de Formule 1 meegemaakt, maar niet bepaald gezien waarvoor ze kwamen. 70.000 doorweekte toeschouwers waren in de Ardennen getuige van de kortste race in de Formule 1-historie. Twee rondjes achter de safety car betekent dat er formeel een uitslag ligt en dat het voor fans en de promotor in Spa veel lastiger blijkt om kosten te verhalen op de Formule 1.

Als Berger - zelf ook voorman van een groot kampioenschap - in Assen wordt gevraagd naar zijn mening, is de Oostenrijker bijzonder duidelijk. "Ik heb hier totaal geen sympathie voor om eerlijk te zijn. In mijn optiek is het vrij helder: je moet van tevoren beslissen of je regenraces in jouw sport wil of niet. In Amerika doen ze het niet op ovals en dat is prima, dan is het voor iedereen duidelijk. Maar F1 heeft ze doorgaans wel en in de DTM racen we ook gewoon in de regen", steekt hij tegenover onder meer Motorsport.com Nederland van wal. "En ja, motorsport is gevaarlijk en ja het zicht is slecht in de regen, maar als je voor regenraces kiest dan moet je daar gewoon mee omgaan."

De voormalig F1-coureur is bovendien van mening dat er op het circuit van Spa-Francorchamps prima kon worden gereden. Van de coureurs was alleen Max Verstappen die mening toegedaan, maar Berger ziet het probleem niet. "Als het glad is of er veel water op de baan staat, dan moet je gewoon je snelheid aanpassen. Dit is nou eenmaal onderdeel van het spelletje. Aan het eind van de dag waren de omstandigheden misschien te slecht in Spa, maar bij de start zag ik geen enkele reden waarom ze niet hadden kunnen rijden." Berger is sowieso kritisch op de keuzes van F1 in de regen. "Starten achter de safety car, daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Je moet in de regen gewoon voor staande starts gaan. In mijn optiek is dat ook nog veiliger, aangezien je dan met minder snelheid bij de eerste bocht aankomt. Ze moeten gewoon twee rondjes achter de safety car rijden om de baan te voelen en dan een staande start doen."

"Virtual safety car in F1 is ook complete onzin"

Aan de andere kant is op het TT Circuit ook wel gesuggereerd dat de DTM van de Formule 1 kan leren. Zo kostte een ongelukkige safety car het Abt Audi-duo de kop op zaterdag en liet teambaas Thomas Biermaier aan deze site weten dat de DTM een virtual safety car moet invoeren om het eerlijk te maken, zoals dat in de koningsklasse al het geval is. Navraag door Motorsport.com Nederland leert echter dat Berger daar ook niet over te spreken is. "In mijn optiek is de virtual safety car de volgende onmogelijke zaak voor de autosport. In F1 heb je soms een virtual safety car van tien minuten, waar zitten de mensen thuis dan naar te kijken?"

"Geluk en pech horen nou eenmaal bij deze sport. Daarnaast moeten we niet vergeten dat we de fans een goede show moeten bieden", duidt Berger op het feit dat een safety car alle verschillen teniet doet en zo de spanning kan terugbrengen. "Een virtual safety car is compleet onzinnig in mijn optiek. Of je gaat voor een gele vlag - dan weet ook iedereen dat ze daar voorzichtig moeten doen en niet mogen inhalen - of je gaat voor een gewone safety car."

Video: De keuzes van F1, de sof voor fans en het (financiële) spel achter de schermen besproken in de F1-update vanaf Spa