Berger: Goede prestaties Russell zullen Hamilton op zenuwen werken

Waar Max Verstappen zich niets meer kon wensen in de Italiaanse heuvels, liep het raceweekend in Imola uit op een behoorlijke sof voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen reed kleurloos rond en kwam zondag als veertiende over de meet. Minstens zo pijnlijk was dat Hamilton op een ronde werd gezet door Verstappen, zijn titelrivaal van vorig jaar. Het zegt veel over de situatie van Hamilton in Emilia-Romagna en Berger wil dat nog wel iets breder trekken.

"Lewis wordt volgens mij vooral gedreven door het verlangen om als enige coureur recordkampioen te worden. Maar de titel die hem vorig in het gevecht met Verstappen door de vingers is geglipt, was misschien wel zijn allerlaatste kans om alleen recordhouder te worden", laat Berger aan Speedweek weten. "Zoals het er nu uitziet, kan het best gebeuren dat Lewis die achtste titel niet te pakken krijgt. Als het dit jaar en mogelijk ook volgend jaar niet lukt, dan kan zijn carrière zomaar voorbij zijn."

Berger refereert daarmee aan het feit dat het huidige Mercedes-contract van Hamilton tot het eind van 2023 doorloopt. "Na zo veel races, zo'n periode van dominantie en zo vele successen kan ik me ook best voorstellen dat de motivatie in deze situatie verloren gaat." De voormalig F1-coureur uit Wörgl duidt hiermee natuurlijk op de W13, de Mercedes-auto die nog steeds met porpoising kampt en mede daardoor niet goed uit de verf komt.

Dat gezegd hebbende, kwam George Russell in Imola wel uitstekend voor de dag. Doordat Mercedes dit jaar veel experimenteert met verschillende afstellingen voor beide auto's is niet gezegd dat beide coureurs exact hetzelfde ter beschikking hadden, al was het contrast tussen beide heren wel groot. Het is volgens Berger een tweede factor die Hamilton niet bepaald lekker zit. Gevraagd naar Russell, laat de Oostenrijker weten: "Die zal Lewis snel op de zenuwen werken. In Imola was Russell juist één van de beste coureurs in mijn optiek, samen met Max Verstappen en Lando Norris." Teambaas Toto Wolff wilde overigens geen enkel onderscheid tussen beide coureurs maken. Hij stak de hand vooral in eigen boezem en noemde de auto van Mercedes 'een zevenvoudig wereldkampioen onwaardig'.