De afgelopen races stond Sergio Perez niet op het podium, ondanks dat zijn auto daar goed genoeg voor moet zijn. De Red Bull is dit seizoen dominant, maar de Mexicaan heeft nu al een paar races geen beker mee naar huis genomen waardoor hij onder serieuze druk komt te staan. Perez' contract loopt eind 2024 af en Daniel Ricciardo is één van de coureurs die maar al te graag zijn stoeltje over wil nemen. Ondanks alle druk houdt de 34-jarige Perez zich nog niet bezig met de toekomst.

"Ik heb nog geen tijd gehad om na te denken over wat er veranderd is met de komst van Daniel", sprak Perez op donderdag in Hongarije. "Ik rij al dertien jaar in de Formule 1 en denk niet zo ver vooruit. Ik focus me nu eerst op de races hier in Hongarije en volgende week op Spa. Mijn toekomst ligt in mijn handen. Ik ben een winnaar, ik wil winnen. Ik hou niet van slechte weekenden, daarvoor ben ik hier niet. Ik ben dan liever thuis op de bank. Ik ben hier omdat ik geloof dat ik het kan, ik heb het ook eerder gedaan."

Dat de laatste paar races minder goed verlopen zijn, ligt volgens de Mexicaanse coureur aan kleine details: "De mensen thuis vergeten dat het om hele kleine dingen gaat. Je ziet bij andere teams en andere coureurs. Ook zij hebben moeilijke periodes gehad. Bij hen worden niet na elke sessie twintig mogelijke vervangers genoemd, zoals bij Red Bull wel het geval is."

Mislukte kwalificaties in steeds andere situaties

Met name op het gebied van kwalificeren lukt het de Mexicaan dit seizoen niet. Zo heeft Perez al meerdere keren de derde kwalificatiesessie niet gehaald. Toch maakt Perez zich geen zorgen over zijn kwalificatievorm: "Elke keer was er een andere, externe situatie waardoor we een slechte kwalificatie hadden. We hebben die situaties niet goed genoeg opgepakt. Er was dus altijd een externe factor. Het ontbrak niet aan pure pace, laat ik het zo zeggen."

De druk vanuit Red Bull-teambaas Christian Horner is ook toegenomen. Volgens de teambaas moet Perez weer een foutloos weekend afleveren. De zesvoudig racewinnaar is het eens met Horner: "Ik geloof dat dat het geval is. Ik geloof dat we in Oostenrijk een goed weekend hadden, maar door de track limits moest ik achteraan beginnen. Ook in Silverstone had het beter gekund. De snelheid is er, nu moeten we dat ook nog leveren."