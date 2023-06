De 'nieuwe' Mercedes W14 kwam goed uit de verf in warmere omstandigheden tijdens de Grand Prix van Spanje. George Russell begon als twaalfde aan de wedstrijd, maar kwam na 66 ronden als derde over de streep. Hiermee maakte hij het podiumfeest voor Mercedes compleet, aangezien teamgenoot Lewis Hamilton tweede werd. Er was dreiging van regen, maar die kwam niet. Russell meldde echter halverwege de race dat er nattigheid was en vroeg later aan zijn engineer of meerdere coureurs regen hadden gemeld. Al snel bleek dat Russell zijn zweet voor regen had aangezien, dit omdat hij zijn haar niet goed in de balaclava had gestopt. Toen hij remde schoten de druppels richting het vizier.

"In de eerste stint bungelde mijn haar heen en weer. Ik denk dat ik dit niet goed in mijn balaclava had gestopt. Dat was vervelend, want het hing in mijn zicht", zei de Brit. "Het zweet droop vervolgens over mijn gezicht en tijdens het remmen schoot het naar mijn vizier. Dus door de grijze wolken en druppels dacht ik dat het regen was. Het was gênant." Bij Sky Sports ging hij er op door: "Het was vervelend. Ik zweette de hele race en het kwam dus aan de binnenkant van mijn vizier. Ik kon het er niet afvegen, maar ik had alles onder controle."

Later in de race haalde de 25-jarige coureur Ferrari-coureur Carlos Sainz op een prima manier in. Zijn engineer gaf hem een compliment door te zeggen: "Solide werk." Waarop Russell vroeg: "Alleen maar solide?" Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde vrij snel door te zeggen: "Het was heel erg goed."

Na afloop werd de man uit King's Lynn naar de communicatie gevraagd. "Het was een grapje met Marcus. Toto houdt namelijk van uitbundige aanmoedigingen via de radio. Marcus en ik zeggen soms: 'Wees gewoon aardig en kalm in een situatie, dat is de soms de beste manier om resultaat te boeken.' Het was een behoorlijke actie op Carlos. Ik vond het meer dan solide, maar het was puur een grapje."

Video: George Russell ziet zweet aan voor regen in Spanje