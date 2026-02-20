Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Hoewel de laatste ochtend van de wintertest voor Mercedes deels in het water viel, is George Russell duidelijk te spreken over de progressie bij de stal uit Brackley. De Engelsman stapte vrijdagmiddag in de W17, nadat Kimi Antonelli een ongelukkige ochtend kende. Hij zorgde even na tienen voor een rode vlag door een probleem met de aandrijving en kwam daarna niet meer in actie.

Ondanks die tegenslag, voelt de auto naarmate de test vordert sneller en beter aan, aldus Russell, vlak voordat hij zijn raceoverall aantrok. "De auto voelt goed aan, de nieuwe krachtbron voelt snel en we boeken elke dag vooruitgang." Tegelijkertijd erkent hij dat elk technisch probleem, zoals met Antonelli vanochtend, het programma flink kan verstoren. "We moeten de betrouwbaarheid blijven verbeteren", zei Russell nuchter over die tegenslag.

Starts kunnen beter

Een ander zwak punt blijft de start. De coureurs kregen de afgelopen dagen veel ruimte voor proefstarts en die verliepen vanwege het complexe energiebeheer niet allemaal even vlekkeloos. Russell wees op zijn eigen starts, die niet echt overhielden. "Ik heb deze week twee proefstarts gemaakt en die waren de slechtste die ik ooit in de Formule 1 heb gedaan." Hij keek vol bewondering naar Ferrari-coureur Lewis Hamilton die zijn zaakjes beter voor elkaar leek te hebben. "Om een race te winnen, moet je ook goed van de lijn komen. Lewis startte op P11 en reed direct naar P1"

Lewis Hamilton heeft een raketstart bij een van de proeven in Bahrein. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Russell en Mercedes zijn inmiddels al door de halve paddock tot titelfavoriet gebombardeerd, maar de 28-jarige coureur wil daar niets van weten. Hij verwacht dit jaar vooral stevige concurrentie van het al genoemde Ferrari en Red Bull Racing. Vooral de manier waarop het team uit Milton Keynes het energiebeheer onder controle lijkt te hebben, noemt hij indrukwekkend. "Hun deployment ziet er nog steeds het beste uit op de grid. Dat was voor velen een verrassing."

"Zo laat mogelijk remmen"

Breder kijkend ziet Russell dat het deelnemersveld steeds meer gewend begint te raken aan de nieuwe generatie auto's. In de eerste dagen was er veel kritiek op de complexiteit van de machines en het feit dat het rijgedrag anders is dan voorheen – met meer lift-and-coast en een nadruk op energiebalans – maar inmiddels lijken de coureurs daaraan gewend te raken.

Russell benadrukt dat de kern van het vak onveranderd is gebleven: zo laat mogelijk remmen, maximale snelheid door de bocht meenemen en de auto continu op de limiet rijden. "Elke generatie auto's heeft zijn eigen karakter", zei hij. "Tot nu toe geniet ik er eigenlijk best van. En als je nu naar de rondetijden kijkt, zitten we eigenlijk niet zo ver af van vorig jaar – en dat was het vierde jaar van dat reglement."