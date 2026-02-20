Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Na kritiek van Verstappen en collega's: FIA staat open voor aanpassingen aan F1-regels

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Na kritiek van Verstappen en collega's: FIA staat open voor aanpassingen aan F1-regels

Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

George Russell ziet duidelijke vooruitgang bij Mercedes tijdens de wintertests, maar benadrukt dat betrouwbaarheid en starts nog zorgpunten zijn. Red Bull oogt volgens hem nog altijd sterk.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hoewel de laatste ochtend van de wintertest voor Mercedes deels in het water viel, is George Russell duidelijk te spreken over de progressie bij de stal uit Brackley. De Engelsman stapte vrijdagmiddag in de W17, nadat Kimi Antonelli een ongelukkige ochtend kende. Hij zorgde even na tienen voor een rode vlag door een probleem met de aandrijving en kwam daarna niet meer in actie.

Lees ook:

Ondanks die tegenslag, voelt de auto naarmate de test vordert sneller en beter aan, aldus Russell, vlak voordat hij zijn raceoverall aantrok. "De auto voelt goed aan, de nieuwe krachtbron voelt snel en we boeken elke dag vooruitgang." Tegelijkertijd erkent hij dat elk technisch probleem, zoals met Antonelli vanochtend, het programma flink kan verstoren. "We moeten de betrouwbaarheid blijven verbeteren", zei Russell nuchter over die tegenslag.

Starts kunnen beter

Een ander zwak punt blijft de start. De coureurs kregen de afgelopen dagen veel ruimte voor proefstarts en die verliepen vanwege het complexe energiebeheer niet allemaal even vlekkeloos. Russell wees op zijn eigen starts, die niet echt overhielden. "Ik heb deze week twee proefstarts gemaakt en die waren de slechtste die ik ooit in de Formule 1 heb gedaan." Hij keek vol bewondering naar Ferrari-coureur Lewis Hamilton die zijn zaakjes beter voor elkaar leek te hebben. "Om een race te winnen, moet je ook goed van de lijn komen. Lewis startte op P11 en reed direct naar P1"

Lewis Hamilton heeft een raketstart bij een van de proeven in Bahrein.

Lewis Hamilton heeft een raketstart bij een van de proeven in Bahrein.

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Russell en Mercedes zijn inmiddels al door de halve paddock tot titelfavoriet gebombardeerd, maar de 28-jarige coureur wil daar niets van weten. Hij verwacht dit jaar vooral stevige concurrentie van het al genoemde Ferrari en Red Bull Racing. Vooral de manier waarop het team uit Milton Keynes het energiebeheer onder controle lijkt te hebben, noemt hij indrukwekkend. "Hun deployment ziet er nog steeds het beste uit op de grid. Dat was voor velen een verrassing."

Lees ook:

"Zo  laat mogelijk remmen"

Breder kijkend ziet Russell dat het deelnemersveld steeds meer gewend begint te raken aan de nieuwe generatie auto's. In de eerste dagen was er veel kritiek op de complexiteit van de machines en het feit dat het rijgedrag anders is dan voorheen – met meer lift-and-coast en een nadruk op energiebalans – maar inmiddels lijken de coureurs daaraan gewend te raken.

 Russell benadrukt dat de kern van het vak onveranderd is gebleven: zo laat mogelijk remmen, maximale snelheid door de bocht meenemen en de auto continu op de limiet rijden. "Elke generatie auto's heeft zijn eigen karakter", zei hij. "Tot nu toe geniet ik er eigenlijk best van. En als je nu naar de rondetijden kijkt, zitten we eigenlijk niet zo ver af van vorig jaar – en dat was het vierde jaar van dat reglement."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter
Vorig artikel Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden
Volgend artikel Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin

Foto's: De laatste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De laatste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

F1 wil meer "echte actie" en overweegt uitbreiding aantal sprintraces

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1 wil meer "echte actie" en overweegt uitbreiding aantal sprintraces
Meer van
George Russell

Negen verhaallijnen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Formule 1
Formule 1
Negen verhaallijnen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Russell voert tijdenlijst aan in Bahrein, FIA test nieuwe startprocedure

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell voert tijdenlijst aan in Bahrein, FIA test nieuwe startprocedure

Claire Williams: "Verstappen en Russell in één team, zie je het voor je?"

Formule 1
Formule 1
Claire Williams: "Verstappen en Russell in één team, zie je het voor je?"
Meer van
Mercedes

Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Waarom de FIA toch overstag ging met stemming over motorentruc Mercedes

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Waarom de FIA toch overstag ging met stemming over motorentruc Mercedes

Antonelli rijdt nieuwe richttijd tijdens F1-test Bahrein, Verstappen productief

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Antonelli rijdt nieuwe richttijd tijdens F1-test Bahrein, Verstappen productief