De upgrades die McLaren in Oostenrijk en Groot-Brittanië heeft meegenomen bleken een schot in de roos te zijn. Plotseling waren Lando Norris en Oscar Piastri de grote uitdagers van het dominerende Red Bull. Aston Martin, Mercedes, Ferrari en McLaren lijken daarin stuivertje te wisselen, waarvan laatstgenoemde nu de beste papieren heeft om mee te strijden voor de podiumplaatsen.

Slechts een paar races geleden zette Mercedes eenzelfde stap vooruit met een grote upgrade tijdens de Monaco Grand Prix. In Spanje behaalde de Duitse formatie een dubbel podium, maar George Russell denkt dat het merk met de ster niet langer de favoriet is om vlak achter de 2022-kampioen te eindigen. “Ik zie geen reden waarom zij daar niet zullen staan”, zegt de Brit over McLaren. “Op de Red Bull Ring en op Silverstone, wat een heel ander circuit is, stonden ze in beide gevallen voor ons.”

De enkelvoudige Grand Prix-winnaar was verrast door de opmars van het team uit Woking. “Ik weet niet hoe ze zó veel performance hebben gevonden. We proberen niet te veel naar onze concurrenten te kijken. We moeten op onszelf focussen. Het geeft ons inspiratie dat het wel degelijk mogelijk is, maar we moeten een tandje bijsteken en snel meer performance vinden.”

Hamilton verwelkomt weerstand oude team McLaren

Teamgenoot Lewis Hamilton erkende zowel na de Oostenrijkse als de Britse Grand Prix dat zijn oude team sneller was. “Honderd procent, ja”, stelt de zevenvoudig wereldkampioen. “Ze verdienen het om na zo’n lange tijd weer hier te staan. Wij moeten ons werk beter doen. Zij hebben het simpelweg beter gedaan.”

Hoewel Red Bull nog altijd het te kloppen team is, verwelkomt Hamilton het idee dat er nog een extra uitdager in de mix is. “Ik denk dat dit een van de spannendste tijden in de sport is. We zien eindelijk dat het veld dichter bij elkaar komt. Je hebt gezien dat Williams met Alex [Albon] er ook goed bij zat. Je ziet nu de McLarens, de Astons, dus we hebben veel teams die erg dicht bij elkaar zitten tijdens de kwalificatie, en dat is precies wat we nodig hebben. Ik ben benieuwd hoe dit zich de rest van het jaar zal ontwikkelen.”