Russell ziet lichtpuntjes ondanks gapend gat naar Red Bull

George Russell en Lewis Hamilton toonden op de Red Bull Ring maar weer eens aan dat Mercedes in de lift zit. De coureurs finishten de kwalificatie voor het hoofdmenu op zondag op de plaatsen vier en zes, maar mochten dankzij de wedstrijdleiding elk een plaatsje opschuiven. Oscar Piastri had aanvankelijk de derde tijd genoteerd, moest die tijd na het overschrijden van track limits weer inleveren. De Australië van McLaren viel daardoor terug naar een eerdere tijd die hem slechts de zevende startplaats opleverde.

Uiteraard was Russell content met die promotie, maar meer nog was hij tevreden over zijn eigen snelste ronde. "Ja, het was een uitdagende ronde, want op twee momenten zag ik verderop op de baan stofwolken en overal lag grind waarop ik dacht 'verdorie, dit kost met een halve of een hele tiende'. En toen ik in de laatste twee bochten aankwam, lag daar ook weer gravel en ik dacht 'wat is hier nu weer aan de hand?', maar toen ik over de finishlijn kwam was het in eerste instantie P4." Die vierde plaats werd later dus omgezet in een derde startplaats.

Ondanks dat het gat naar Red Bull immens is en de teleurstelling daarover bij teambaas Toto Wolff groot was, ziet Russell een stijgende lijn bij Mercedes. "P3 is een erg goed resultaat. We zijn nu drie races op rij vanuit de top-drie gestart met Lewis vorige week in Spanje [en zijn eigen pole in Canada] dus dat is geweldig." Russell verwacht zondag in ieder geval de Ferrari's voor te kunnen blijven. "Dit is het derde weekend op rij dat we ze achter ons houden, op drie verschillende circuits, dus dat spreekt voor ons. Maar aan de andere kant, het zit zo dicht bij elkaar."

Russell start zondag achter Max Verstappen en Lando Norris, dezelfde eerste startrij als tijdens de sprintrace. Voor zijn racestrategie zondag verwees Russell nog even naar die sprintrace. "Die twee waren behoorlijk link met elkaar aan het strijden, dus ik denk dat ik wat achterover leun en toekijk hoe ze hun ding doen. Hopelijk kan ik dan ergens aan de binnenkant voorbij sluipen. Maar weet je, realistisch gezien hebben zij een beter tempo dan wij. Ons gevecht zal waarschijnlijk meer met de auto's achter ons zijn. Het heeft geen zin om onze race in gevaar te brengen door het gevecht met die twee aan te gaan. Maar we zullen zien."

Samenvatting kwalificatie Grand Prix van Oostenrijk